للمرة الثانية.. صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين

الخميس، 09 يونيو 2022 - 20:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح - جائزة أفضل لاعب

توج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الثانية في مسيرته.

وسبق أن فاز صلاح بالجائزة موسم 2017-18.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق الجائزة مرتين.

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وتساوى صلاح مع مارك هيوز وآلان شيرار وتيري هنري وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل وكيفين دي بروين كأكثر الفائزين بالجائزة.

وتساوت مصر مع البرتغال (حققهما كريستيانو رونالدو) ضمن أكثر الدول الفائزة باللقب برصيد لقبين.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 9 ألقاب بعد مانشستر يونايتد أصحاب الـ 11 جائزة.

وتفوق الدولي المصري على الخماسي:

ساديو ماني - ليفربول

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي

هاري كين - توتنام

كريستانو رونالدو - مانشستر يونايتد

فيرجيل فان دايك - ليفربول

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وقال صلاح عقب التتويج بالجائزة: "من الرائع دائما أن تفوز بالجوائز سواء فرديا أو جماعيا، وهذا اللقب كبير وأشعر بالسعادة والفخر لذلك".

وأضاف "هذا أمر جيد حقا للفوز به، خاصة لأن التصويت من قبل اللاعبين. إنه يظهر لك أنك عملت بجد حقا، وحصلت على ما عملت من أجله".

وتابع "لدي خزانة أضع فيها الجوائز الخاصة بي وأفسح مساحة دائما للمزيد، أترك مساحة خالية وأتخيل أنني سأضع المزيد بها".

وأردف "عندما تكبر، تشعر أنك أكثر استقرارا وتعرف بالضبط ما تريده من كرة القدم، لذلك أحاول فقط الاسترخاء ومساعدة الفريق. لهذا السبب أعتقد أنني فزت أيضا بجائزة أفضل صانع الألعاب، لأنني أصبح أكثر وعيا بالمباراة، لذا عليك فقط محاولة تحسين الأشخاص بجوارك ومحاولة تحسين نفسك أيضا".

وتواجد صلاح أيضا في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي الموسم الجاري للمرة الثالثة في مسيرته. (طالع التفاصيل)

محمد صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة النقاد الرياضيين.

بينما فاز دي بروين بالجائزة من رابطة الدوري الإنجليزي.

وسبق لمحمد صلاح أن فاز بجائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين في 2017-2018.

صلاح حصد الحذاء الذهبي الثالث له في إنجلترا في موسمه الخامس مع ليفربول بالاشتراك مع سون هيونج مين لاعب توتنام.

صلاح حقق لقب هداف الدوري في 2017-2018 برصيد 32 هدفا ثم موسم 2018-2019 برصيد 22 هدفا.

وأصبح صلاح رابع لاعب يفوز باللقب ثلاث مرات بعد هنري وشيرار وكين.

وتساوى صلاح مع الثنائي هاري كين وألان شيرار خلف هنري بأربعة ألقاب.

وجمع محمد صلاح بين جائزتي أفضل الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022.

وأصبح صلاح ثاني لاعب في البريميرليج يجمع بين لقب الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بعد هاري كين الموسم الماضي في الجائزة التي بدأت في موسم 2017-2018.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول قادما من روما في 2017 ليسجل 156 هدفا ويصنع 63 آخرين في 254 مباراة.

صلاح فاز مع ليفربول بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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