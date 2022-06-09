خبر في الجول - الدرندلي رئيسا لبعثة مصر في مواجهة كوريا

الخميس، 09 يونيو 2022 - 22:59

كتب : بسام أبو بكر

جمال علام مع محمد بركات وخالد الدرندلي - مران منتخب مصر قبل مواجهة غينيا

علم FilGoal.com أن خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سيترأس بعثة منتخب مصر لمواجهة كوريا الجنوبية وديا.

جاء ذلك حيث تقرر عدم سفر جمال علام رئيس الاتحاد مع البعثة، وفقا لما كان محددا قبل مواجهة إثيوبيا.

وتطير البعثة يوم السبت الحادي عشر من يونيو، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على متن طائرة خاصة.

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وتم حجز الطائرة ودفع تكاليف السفر من قبل الجانب الكوري.

ولعب منتخب مصر أول مباراتين تحت قيادة إيهاب جلال، حيث فاز على غينيا بهدف نظيف في القاهرة في أولى جولات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وفي الجولة الثانية خارج الديار، تعرض الفراعنة للهزيمة أمام إثيوبيا 2-0، للمرة الأولى منذ 1989.

ويخوض منتخب مصر ثالث مبارياته الدولية وديا أمام كوريا الجنوبية في عاصمتها سول.

وتقام المباراة في الرابع عشر من يونيو الجاري، في الثامنة مساء بتوقيت كوريا، وهي الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

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