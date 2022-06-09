59 جائزة - كل جوائز محمد صلاح الفردية مع ليفربول
الخميس، 09 يونيو 2022 - 21:56
كتب : FilGoal
خمسة مواسم، 254 مباراة، 156 هدف، 63 تمريرة حاسمة، 6 بطولات. محمد صلاح لا يتوقف عن كتابة التاريخ مع ليفربول.
فاز محمد صلاح بـ59 جائزة فردية خلال فترة تواجده في ليفربول بين جوائز داخل النادي أو في إنجلترا أو إفريقيا وأوروبا والعالم.
نستعرض جوائز محمد صلاح الفردية منذ بداية موسم 2017-2018.
للتعرف على كافة جوائز صلاح الفردية مع ليفربول من هنا. (طالع التفاصيل)
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