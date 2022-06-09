اجتماع طارئ لمجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة تداعيات مباراة إثيوبيا

الخميس، 09 يونيو 2022 - 23:12

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعا طارئً لمناقشة تداعيات مباراة إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وخسر منتخب مصر أمام إثيوبيا في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بنتيجة 2-0.

ووجه جمال علام رئيس اتحاد الكرة الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة لعقد اجتماع هام لمناقشة أسباب الهزيمة والاطلاع على تقرير إيهاب جلال المدير الفني للفريق، على ان يتم اتخاذ عددا من القرارات الفورية.

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وكان إيهاب جلال بدأ مشواره مع المنتخب بالفوز على غينيا بهدف دون رد.

ويتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

ويخوض منتخب مصر ثالث مبارياته الدولية وديا أمام كوريا الجنوبية في عاصمتها سول.

وتقام المباراة في الرابع عشر من يونيو الجاري، في الثامنة مساء بتوقيت كوريا، وهي الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

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