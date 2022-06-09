سيناريوهات تأهل وصدارة منتخب مصر.. هل نندم على الهزيمة أمام إثيوبيا؟

كان منتخب مصر حريصًا على الوفاء تجاه عادته التاريخية، وأجبرنا على تحرير سيناريوهات التأهل والصدارة منذ الجولة الثانية في التصفيات.

منتخب مصر خسر أمام نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد في مالاوي بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

واستقرت مصر في قاع المجموعة برصيد 3 نقاط مع فارق أهداف -1، عقب فوز غينيا القاتل على مالاوي الذي جعل كل منتخبات المجموعة بنفس الرصيد.

سيناريوهات التأهل

لحسن الحظ، ورغم الهزيمة الصادمة، تظل حظوظ مصر قوية في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعة، مما يعطي مصر هامشًا للخطأ.

فوز مصر في مبارياتها الأربع المتبقية بالتصفيات؛ يؤهلها إلى نهائيات كوت ديفوار دون الالتفات إلى بقية النتائج.

وبالتالي تملك مصر مصيرها في يدها بعد مرور جولتين، خصوصًا مع تساوي كل فرق المجموعة في النقاط.

ماذا يجب أن يحدث لتفقد مصر حظوظ التأهل؟

الخسارة في كل مبارياتها المتبقية، أمر غير وارد بالطبع، لكننا نتحدث من الناحية الحسابية.

كذلك الفوز في مباراة واحدة وخسارة المباريات الثلاث الأخرى يقضي على حظوظ مصر.

وبالتالي على الأقل، وحتى تمتلك مصر أي حظوظ، يجب أن تصل إلى حاجز السبع نقاط بنهاية التصفيات، أي أن تحصد 4 نقاط إضافية.

خطر فقدان الصدارة

الخسارة أمام إثيوبيا قد يكون لها تبعات مستقبلية على صدارة المجموعة حال انحصرت المنافسة مع إثيوبيا نفسها.

مصر تواجه إثيوبيا في آخر جولة، ولم استمرت إثيوبيا بنفس مستواها المبهر أما مصر ووصلت إلى تلك الجولة على قيد الحياة، فستحتاج يومها مصر إلى الفوز بنتيجة أفضل من 0-2.

قوانين التصفيات تنص على اللجوء إلى المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتعادلة في النقاط لفض التعادل.

وبالتالي فوز مصر -مثلًا- بهدف دون رد على إثيوبيا في الإياب لن يجعلها متفوقة في المواجهات المباشرة.

الخطورة وقتها ستكون لو كانت المباراة لتحديد المتأهل الثاني في المجموعة.

غينيا التي انتفضت وفازت على مالاوي قد تواصل نتائجها الجيدة وتبتعد في الصدارة، خصوصًا لو حققت الفوز على مصر في الجولة الخامسة.

بالتالي ستكون كتيبة الفراعنة مُجبرة على الفوز بفارق أكثر من هدفين على إثيوبيا.

خطر الحسابات المعقدة

السيناريو الأكثر قسوة سيكون تعادل 4 منتخبات في النقاط بآخر جولة، فكيف يحدث ذلك؟

فوز مصر على مالاوي مرة واحدة وفوزها على غينيا، وخسارتها أمام مالاوي وإثيوبيا وتوقف رصيدها عند 9 نقاط.

فوز إثيوبيا على غينيا ومصر وخسارتها أمام مالاوي وغينيا وتوقف رصيدها عند 9 نقاط.

فوز غينيا على إثيوبيا ومالاوي وخسارتها أمام إثيوبيا ومصر وتوقف رصيدها عند 9 نقاط.

فوز مالاوي على إثيوبيا ومصر وخسارتها أمام غينيا ومصر وتوقف رصيدها عند 9 نقاط.

تعادل المنتخبات الأربعة قد يحدث أيضًا برصيد 8 نقاط أو 7 نقاط لو حدثت تعادلات في المجموعة.

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