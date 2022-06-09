أسرع مدرب يخسر منذ شوقي غريب.. 6 أرقام سلبية من هزيمة مصر أمام إثيوبيا
الخميس، 09 يونيو 2022 - 21:57
كتب : FilGoal
تعرض منتخب مصر للخسارة أمام إثيوبيا بهدفين دون رد تلقاهما في الشوط الأول، في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المزمع إقامتها في كوت ديفوار.
أبرز الأرقام الناتجة عن المباراة هي الخسارة الأولى لمصر أمام إثيوبيا منذ زمن طويل، وهو الفوز الثالث لإثيوبيا على مصر تاريخيا.
كما بات إيهاب جلال أسرع مدرب يتلقى الهزيمة الأولى مع منتخب مصر، منذ عهد شوقي غريب.
إليكم 6 أرقام سلبية من هذه المباراة من هنا
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