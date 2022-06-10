مدرب إثيوبيا: كان يمكن أن نسجل أكثر من هدفين أمام مصر

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 00:07

كتب : FilGoal

بيتو أباتي المدير الفني لمنتخب إثيوبيا

أوضح وبيتو أباتي المدير الفني لمنتخب إثيوبيا أنه كان يمكن أن يفوز على مصر بأكثر من هدفين.

وخسر منتخب مصر من إثيوبيا بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال أباتي في المؤتمر الصحفي: "سعداء بالنتيجة لأننا واجهنا فريقا كبيرا في إفريقيا مثل مصر وعندما ننظر للمباراة كان المفترض أن نعود للدفاع بعد تسجيل هدفين والحفاظ على النتيجة".

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وأضاف "لكننا فضلنا اللعب بطريقة عكسية والضغط على مصر وحرمانهم من بناء الهجمة من الخلف وخلقنا عديد الفرص".

وشدد "كان يمكن أن نسجل أكثر من هدفين".

وأتم "أشعر كأنني في بلدي كل جماهير مالاوي كانت تدعمنا وأود أن أبعث برسالة شكر وتقدير لهم كأننا نلعب في بلدنا".

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وتراجعت مصر إلى قاع المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط حصدتها في أول جولة أمام غينيا.

وأشعلت غينيا المجموعة بفوزها القاتل على مالاوي بهدف وحيد من توقيع نابي كيتا.

وأقيمت المباراة في مالاوي بناء على طلب منتخب إثيوبيا بعد حظر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعب المباريات على ملعبها الرئيسي "ملعب بحر دار".

سجل هدفي إثيوبيا كل من داوا هوتيسا في الدقيقة 21 وشميلس بيكلي في الدقيقة 40.

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