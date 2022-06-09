ليفربول يتسيد.. صلاح في تشكيل الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته

الخميس، 09 يونيو 2022 - 20:50

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ساديو ماني

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن التشكيل المثالي لموسم 2021-2022 في الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل تواجد محمد صلاح نجم ليفربول، وغياب الكوري هيونج مين سون نجم توتنام هوتسبر.

وتشارك سون في الحذاء الذهبي مع صلاح، بـ 23 هدفا لكل منهما.

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وتواجد صلاح للمرة الثالثة في التشكيل، بعد 2017-2018 و2020-2021.

وسيطر لاعبو ليفربول على التشكيل، بوجود 6 لاعبين من الريدز صاحب المركز الثاني، فيما تواجد 3 لاعبين من مانشستر سيتي بطل المسابقة.

الموقعان المتبقيان أخذهما أنطونيو روديجير مدافع تشيلسي المنتقل مؤخرا إلى ريال مدريد، وكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - أنطونيو روديجير - جواو كانسيلو

خط الوسط: برناردو سيلفا - تياجو ألكانتارا - كيفن دي بروين

خط الهجوم: محمد صلاح - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني

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