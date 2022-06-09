مجموعة مصر – كيتا ينتصر لـ غينيا على مالاوي في +91 ويشعل الترتيب

اشتعلت المجموعة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا بعد فوز قاتل لـ غينيا على مالاوي، وخسارة مصر أمام إثيوبيا.

وفازت غينيا على مالاوي بهدف دون رد على ملعب لانسانا كونتي، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

سجل نابي كيتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ91 من عمر اللقاء. انطلاقة رائعة ثم تمريرة طولية إلى بافودي دانسوكو الذي استلم الكرة ومهدها إلى كيتا مجددا، ليسدد من داخل منطقة الجزاء في المرمى مسجلا الهدف القاتل.

الفوز رفع رصيد غينيا إلى ثلاث نقاط، لتشتعل المجموعة ويتساوى الجميع بنفس الرصيد.

وتتواجد مصر حاليا في المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط، فيما ارتقت إثيوبيا إلى الصدارة بفارق الأهداف بعد الفوز على مصر بهدفين.

الترتيب حاليا كالتالي:

1-إثيوبيا: 3 نقاط.

2-مالاوي: 3 نقاط.

3-غينيا: 3 نقاط.

4-مصر: 3 نقاط.

مصر تتذيل ترتيب مجموعتها في تصفيات أمام إفريقيا بفارق الأهداف.⚽ pic.twitter.com/4lsl3DwI0N — FilGoal (@FilGoal) June 9, 2022

وتلعب مصر مع مالاوي في الجولة الثالثة في مصر، فيما تلعب غينيا مع إثيوبيا في ملعب غينيا.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني عن كل مجموعة إلى كأس أمم إفريقيا 2023، والمقرر إقامتها في كوت ديفوار شهر يونيو المقبل.

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