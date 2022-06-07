تصفيات كأس آسيا – فلسطين من أجل إنجاز تاريخي ثالث.. و5 منتخبات عربية في السباق

تنطلق الأربعاء منافسات الدور الثالث -والنهائي- لتصفيات كأس آسيا 2023، في حضور 5 منتخبات عربية.

وتُحسَم إجمالًا 11 مقعدًا متبقيًا لإكمال نصاب 24 منتخبًا متأهلًا إلى النهائيات المقرر إقامتها العام المقبل.

ولا يُعرَف حتى اللحظة هوية الدولة المستضيفة، إذ اعتذرت الصين الشهر الماضي عن استضافة النسخة المقبلة بسبب تبعات فيروس كورونا.

وكان مقررًا أن تقام البطولة بين 16 يونيو و16 يوليو من العام المقبل، لكن تغير مكان تنظيمها إلى إحدى دول الخليج العربي قد يُجبر الاتحاد الآسيوي على تغيير موعدها لتُلعَب في الشتاء.

نظام التأهل

تتكون النهائيات من 24 منتخبًا، تأهل منها حتى اللحظة 13، هُم: اليابان، سوريا، قطر، كوريا الجنوبية، أستراليا، إيران، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الصين، العراق، عُمان، فيتنام، لبنان.

تلك المنتخبات الـ13 حجزت مقعدها عبر الدور الثاني من التصفيات، والذي كان مؤهلًا بدوره للدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022.

أمّا بقية المنتخبات التي لم تتأهل عبر الدور الثاني، فتلعب دورًا ثالثًا يتحدد من خلاله 11 منتخبًا متبقيًا للعب في النسخة المقبلة من كأس آسيا.

الدور الثالث

ينطلق الدور الثالث يوم الأربعاء، ويلعب كل منتخب فيه 3 مباريات أيام 8 و11 و14 يونيو.

تم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وأحد تلك المنتخبات يستضيف مباريات المجموعة.

وبالتالي فإننا نمتلك 6 بلدان مستضيفة لهذا الدور الحاسم، هي: الكويت، منغوليا، أوزبكستان، الهند، ماليزيا، قيرجيزستان.

أمّا المنتخبات العربية المتنافسة في هذا الدور، فهي: الأردن، الكويت، فلسطين، اليمن، البحرين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج الخاصة بالدور الثالث من تصفيات كأس آسيا من هــــنـــــا

فلسطين

الأنظار تتجه إلى فلسطين المتواجدة في المجموعة الثانية، في سعيها للوصول إلى نهائيات كأس آسيا للمرة الثالثة على التوالي.

وتلعب فلسطين في مجموعة تضم اليمن، والفلبين، ومونغوليا -صاحبة الأرض-.

ويشهد منتخب فلسطين حضورًا قويًا من الدور المصري متمثلًا في ياسر حمد مدافع المصري، ومحمود وادي مهاجم بيراميدز، ومحمد صالح مدافع إيسترن كومباني، ومصعب البطاط مدافع سيراميكا كليوبترا، وبدر موسى مهاجم الإنتاج الحربي، وصالح شهادة مهاجم فيوتشر.

بينما يسعى اليمن لتسجيل الحضور الثاني على التوالي، تحت قيادة تدريبية جزائرية متمثلة في عادل عمروش.

الكويت

وتعمل الكويت على الظهور مجددًا في النهائيات بعد غيابها في النسخة الماضية لتعليق النشاط الكروي فيها بواسطة فيفا بسبب التدخل السياسي في اتحاد الكرة.

وتتواجد الكويت -صاحبة الأرض- في المجموعة الأولى رفقة الأردن وإندونيسيا ونيبال.

البحرين

وبعد تفويت التأهل منذ المرحلة السابقة، يدخل البحرين تلك المرحلة في المجموعة الخامسة التي تضم تركمنستان، بنجلاديش، ماليزيا -صاحبة الأرض-.

تأهل شبه مضمون

تمتلك المنتخبات العربية الخمسة فرصًا كبيرة في الصعود بالنظر لضعف مستوى المنافسين.

يتأهل متصدر كل مجموعة، بالإضافة إلى أفصل 5 أصحاب مركز ثاني من المجموعات الست، ومع تواجد منتخبان عربيان كحد أقصى في مجموعة واحدة، تصير حظوظ كل المنتخبات العربية قائمة في الصعود معًا.

المجموعة الأولى الكويت الأردن إندونسيا نيبال المجموعة الثانية مونغوليا فلسطين اليمن الفلبين المجموعة الثالثة أوزبكستان تايلاند جزر المالديف سريلانكا المجموعة الرابعة الهند هونج كونج أفغنستان كامبوديا المجموعة الخامسة ماليزيا البحرين تركمنستان بنجلاديش المجموعة السادسة قيرجيزستان طاجكستان ميانمار سنغافورة

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