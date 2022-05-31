فتح باب الترشح لاستضافة كأس أمم آسيا 2023

فتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باب الترشح لاستضافة منافسات كأس أمم آسيا 2023 عقب اعتذار الصين.

واعتذر الاتحاد الصيني لكرة القدم في منتصف مايو عن عدم استضافة منافسات كأس أمم آسيا 2023 بسبب تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19).

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القرار عقب عدة مشاورات مكثفة مع الاتحاد الصيني اعتذار الأخير لعدم قدرته على استضافة نهائيات كأس آسيا 2023.

وكشف الاتحاد الآسيوي، الثلاثاء عن فتح باب الترشح حتى 30 يونيو المقبل.

وتتنافس السعودية وأستراليا واليابان وقطر على استضافة النسخة المقبلة من أمم آسيا عقب اعتذار الصين.

وكان من المقرر أن تستضيف 10 مدن صينية بطولة كاس آسيا خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023 قبل إعلان اعتذارها بشكل رسمي.

ويحمل المنتخب القطري لقب النسخة الأخيرة من كأس آسيا التي أقيمت بدولة الإمارات 2019.

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