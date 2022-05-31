فتح باب الترشح لاستضافة كأس أمم آسيا 2023

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 12:57

كتب : FilGoal

كأس آسيا

فتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باب الترشح لاستضافة منافسات كأس أمم آسيا 2023 عقب اعتذار الصين.

واعتذر الاتحاد الصيني لكرة القدم في منتصف مايو عن عدم استضافة منافسات كأس أمم آسيا 2023 بسبب تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19).

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القرار عقب عدة مشاورات مكثفة مع الاتحاد الصيني اعتذار الأخير لعدم قدرته على استضافة نهائيات كأس آسيا 2023.

أخبار متعلقة
مدرب الوداد يتحدث عن نصف منتخب مصر ومواجهة موسيماني وتجاهل رأي زوجته كالاجير يستعد للعودة لـ تشيلسي برسالة وداعية لـ كريستال بالاس فان جال يقرر إعفاء فان دايك من معسكر هولندا بعد لقاء بلجيكا بنزيمة لاعب الموسم في دوري أبطال أوروبا.. وفينيسيوس أفضل شاب

وكشف الاتحاد الآسيوي، الثلاثاء عن فتح باب الترشح حتى 30 يونيو المقبل.

وتتنافس السعودية وأستراليا واليابان وقطر على استضافة النسخة المقبلة من أمم آسيا عقب اعتذار الصين.

وكان من المقرر أن تستضيف 10 مدن صينية بطولة كاس آسيا خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023 قبل إعلان اعتذارها بشكل رسمي.

ويحمل المنتخب القطري لقب النسخة الأخيرة من كأس آسيا التي أقيمت بدولة الإمارات 2019.

اقرأ أيضا:

غياب صلاح عن تشكيل الأفضل في أوروبا

وصول بعثة الأهلي

موقف حسام حسن القانوني من تدريب المصري

تغييرات في قائمة منتخب مصر

كأس آسيا السعودية قطر
نرشح لكم
الرحلة مستمرة.. رينارد يقود المنتخب السعودي حتى 2027 مذيع الإخبارية: السعودية تتقدم بطلب استضافة كأس آسيا 2023 بعد اعتذار الصين الصين تعتذر عن عدم استضافة كأس آسيا 2023 دوري أبطال آسيا - الهلال يتذوق الهزيمة الأولى مع دياز.. ومواجهات قوية في ثمن النهائي دوري أبطال آسيا - مصطفى فتحي يصنع 3 أهداف في سقوط التعاون بخماسية.. وساسي يسجل مع الدحيل بقيادة نبيل معلول.. الكويت يتوج بلقب الدوري الكويتي للمرة الـ 17 في تاريخه الهلال يسيطر على التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا - الهلال أول المتأهلين.. الريان يحسم قمة الشارقة والوحدات يقسو على السد
أخر الأخبار
دي يونج: أتمنى البقاء في برشلونة.. وأسمع فقط عن مفاوضات يونايتد 26 ثاتيه | الكرة الأوروبية
منتخب بلجيكا يعلن خروج كورتوا من معسكر دوري الأمم الأوروبية 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: أستون فيلا متفتح على سماع العروض المقدمة لـ تريزيجيه 4 دقيقة | المحترفون
فتح باب الترشح لاستضافة كأس أمم آسيا 2023 22 دقيقة | آسيا
مدرب الوداد يتحدث عن نصف منتخب مصر ومواجهة موسيماني وتجاهل رأي زوجته 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
كالاجير يستعد للعودة لـ تشيلسي برسالة وداعية لـ كريستال بالاس 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فان جال يقرر إعفاء فان دايك من معسكر هولندا بعد لقاء بلجيكا ساعة | الكرة الأوروبية
بنزيمة لاعب الموسم في دوري أبطال أوروبا.. وفينيسيوس أفضل شاب ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام