فتح الله: رمضان لا يرغب في الرحيل.. ولم يتم طرح اسم بنشرقي في بيراميدز

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 00:19

كتب : FilGoal

هاني سعيد - محمود فتح الله - بيراميدز

نفى محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز الحديث عن إمكانية انضمام رمضان صبحي للزمالك أو انضمام أشرف بنشرقي لفريقه.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وينتهي تعاقد بنشرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني ليلعب في صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وقال فتح الله في تصريحات عبر أون تايم سبورتس 2: "أقاويل انتقال رمضان صبحي للزمالك غير صحيحة ومجرد أحاديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي واللاعب سعيد في النادي ولا يرغب في الرحيل".

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وتابع "بنشرقي لاعب كبير ومهم ولكن لم يتم طرح أمر التفاوض معه في بيراميدز وهذه أمور خاصة بإدارة النادي".

رمضان صبحي شارك في 15 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

ويتواجد بيراميدز في المركز الثاني للدوري المصري برصيد 43 نقطة من 21 مباراة.

بيراميدز أشرف بنشرقي رمضان صبحي محمود فتح الله
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