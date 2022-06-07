شوبير: رغبة مهند لاشين حسمت انتقاله إلى فيوتشر.. ولن نبيع أي لاعب

كشف أحمد شوبير نائب رئيس نادي فيوتشر عن كواليس المفاوضات مع طلائع الجيش للتعاقد مع مهند لاشين.

مهند لاشين النادي : طلائع الجيش فيوتشر

وأعلن نادي فيوتشر التعاقد رسميا مع مهند لاشين لاعب طلائع الجيش ومنتخب مصر لمدة 4 مواسم. (طالع التفاصيل)

وقال شوبير عقب قناة أون تايم سبورتس: "بدأنا العمل مبكرا على صفقات الموسم المقبل تنفيذا لطلبات الجهاز الفني".

وأضاف "المفاوضات مع طلائع الجيش بدأت منذ فترة وانتهت بتوقيع اللاعب على عقود انتقاله إلى فيوتشر".

وأكد "رغبة مهند لاشين حسمت الأمر تماما بشأن انتقاله إلى فيوتشر، والجهاز الفني طلب التعاقد معه ونفذنا له طلبه".

وأشار "الجهاز الفني هو من يحدد صفقات الفريق وطموحنا إنهاء الموسم الحالي في المربع الذهبي والتأهل للكونفدرالية".

وواصل "علي ماهر له طلبات أخرى لتدعيم الفريق وطموحه مع فيوتشر ليس له حدود".

وشدد "فيوتشر لن يبيع أي لاعب. هذا الخيار غير موجود لدينا".

وأشاد بالمدير الفني قائلا: "علي ماهر له الفضل في ظهور محمد عبد المنعم وأحمد عاطف".

وأتم تصريحاته "سعد سمير بمستوى مميز للغاية وكان بمثابة المفاجأة بالنسبة لنا، ومروان محسن عاد من الإصابة وشارك في مباراة ودية وصنع هدفين".

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