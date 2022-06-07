شوبير: رغبة مهند لاشين حسمت انتقاله إلى فيوتشر.. ولن نبيع أي لاعب

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 00:05

كتب : أحمد الخولي

مهند لاشين

كشف أحمد شوبير نائب رئيس نادي فيوتشر عن كواليس المفاوضات مع طلائع الجيش للتعاقد مع مهند لاشين.

مهند لاشين

النادي : طلائع الجيش

فيوتشر

وأعلن نادي فيوتشر التعاقد رسميا مع مهند لاشين لاعب طلائع الجيش ومنتخب مصر لمدة 4 مواسم. (طالع التفاصيل)

وقال شوبير عقب قناة أون تايم سبورتس: "بدأنا العمل مبكرا على صفقات الموسم المقبل تنفيذا لطلبات الجهاز الفني".

أخبار متعلقة
فييرا: سعيد بالعودة لوطني الثاني.. وراض عن أداء اللاعبين في التدريب الأول اتحاد الكرة: الأهلي لم يطلب تنظيم نهائي دوري الأبطال.. وما قيل عن أبو ريدة "عيب" حازم إمام: صلاح يعلم دوره جيدا كفائد لـ منتخب مصر.. وهذا موقف النني وتريزيجيه

وأضاف "المفاوضات مع طلائع الجيش بدأت منذ فترة وانتهت بتوقيع اللاعب على عقود انتقاله إلى فيوتشر".

وأكد "رغبة مهند لاشين حسمت الأمر تماما بشأن انتقاله إلى فيوتشر، والجهاز الفني طلب التعاقد معه ونفذنا له طلبه".

وأشار "الجهاز الفني هو من يحدد صفقات الفريق وطموحنا إنهاء الموسم الحالي في المربع الذهبي والتأهل للكونفدرالية".

وواصل "علي ماهر له طلبات أخرى لتدعيم الفريق وطموحه مع فيوتشر ليس له حدود".

وشدد "فيوتشر لن يبيع أي لاعب. هذا الخيار غير موجود لدينا".

وأشاد بالمدير الفني قائلا: "علي ماهر له الفضل في ظهور محمد عبد المنعم وأحمد عاطف".

وأتم تصريحاته "سعد سمير بمستوى مميز للغاية وكان بمثابة المفاجأة بالنسبة لنا، ومروان محسن عاد من الإصابة وشارك في مباراة ودية وصنع هدفين".

اقرأ أيضا

رسميا - فيوتشر يتعاقد مع مهند لاشين

موعد مباراة مصر مع إثيوبيا.. القنوات الناقلة والمعلق والحكم

استدعاء لاعبين لمنتخب مصر

الكشف عن مكان إقامة السوبر المصري

مهند لاشين الدوري المصري فيوتشر
نرشح لكم
فتح الله: رمضان صبحي لا يرغب في الرحيل.. ولم يتم طرح اسم بنشرقي في بيراميدز اتحاد الكرة: الأهلي لم يطلب تنظيم نهائي دوري الأبطال.. وما قيل عن أبو ريدة "عيب" فييرا: سعيد بالعودة لوطني الثاني.. وراض عن أداء اللاعبين في التدريب الأول رئيس أسوان يكشف لـ في الجول أسباب تعيين هيثم عرابي مديرا رياضيا للنادي اتحاد الكرة: هكذا سيقام السوبر في الإمارات.. وتم تحديد حكام مباراة القمة مرتضى لـ في الجول: على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع ضم مهند لاشين فيوتشر يتعاقد مع مهند لاشين رئيس إنبي: فييرا جاء لتنفيذ مشروعنا الطموح
أخر الأخبار
وزير الرياضة: عدم تكريم صلاح في المطار؟ لم يخبرنا بموعد وصوله.. وقرار الشوربجي غير مقبول ساعة | منتخب مصر
فتح الله: رمضان صبحي لا يرغب في الرحيل.. ولم يتم طرح اسم بنشرقي في بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
شوبير: رغبة مهند لاشين حسمت انتقاله إلى فيوتشر.. ولن نبيع أي لاعب 2 ساعة | الكرة المصرية
المدير التنفيذي لـ ألميريا: لا نستهدف التعاقد مع لاعبين من الدوري المصري أو السعودي 2 ساعة | الدوري الإسباني
اتحاد الكرة: الأهلي لم يطلب تنظيم نهائي دوري الأبطال.. وما قيل عن أبو ريدة "عيب" 2 ساعة | الكرة المصرية
فييرا: سعيد بالعودة لوطني الثاني.. وراض عن أداء اللاعبين في التدريب الأول 2 ساعة | الكرة المصرية
حازم إمام: صلاح يعلم دوره جيدا كفائد لـ منتخب مصر.. وهذا موقف النني وتريزيجيه 2 ساعة | منتخب مصر
رئيس أسوان يكشف لـ في الجول أسباب تعيين هيثم عرابي مديرا رياضيا للنادي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 2 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 3 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا 4 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك