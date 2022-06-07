بي إن سبورتس: أكثر من 87 مليون مشاهدة لنهائي أبطال أوروبا في الشرق الأوسط
الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 11:26
كتب : FilGoal
كشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس عن عدد مشاهدات مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول.
وفاز ريال مدريد الإسباني على ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت في باريس عاصمة فرنسا.
ليتوج الفريق الملكي بلقب دوري الأبطال للمرة الرابعة عشر في تاريخه.
وأعلنت بي إن سبورتس عن عدد مشاهدات المباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
حيث وصلت المشاهدات إلى 87.8 مليون مشاهدة.
كذلك كشفت بي إن سبورتس عن وصول عدد المشاهدات لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي إلى 20 مليون مشاهدة.
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