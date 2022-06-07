بعد أزمة الشوربجي.. اجتماع بين وزير الرياضة واتحاد الاسكواش

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 10:55

كتب : FilGoal

محمد الشوربجي - اسكواش

يعقد أشرف صبحي وزير الرياضة اجتماعا طارئا مع مجلس إدارة اتحاد الاسكواش لمنافشة ملابسات قرار اللاعب محمد الشوربجي.

ويقام الاجتماع بحضور أشرف صبحي وزير الرياضة، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياض.

يبحث الاجتماع كافة الملابسات المتعلقة بقرار اللاعب محمد الشوربجي المصنف الثالث عالمياً في رياضة الإسكواش، بتمثيل إنجلترا وترك تمثيل منتخب بلاده.

أخبار متعلقة
وزير الرياضة: عدم تكريم صلاح في المطار؟ لم يخبرنا بموعد وصوله.. وقرار الشوربجي غير مقبول اسكواش - رئيس الاتحاد: الشوربجي رفض اللعب لمنتخب مصر طوال 5 سنوات الاتحاد المصري لـ الاسكواش يرد على قرار الشوربجي بتمثيل إنجلترا

وأعلن الاتحاد الإنجليزي للاسكواش بشكل رسمي خوض محمد الشوربجي منافسات البطولات الدولية المقبلة كلاعب إنجليزي. (تفاصيل من هنا)

وأعلن نادي هليوبوليس فسخ تعاقده مع الشوربجي في بيان رسمي. (طالع التفاصيل)

ويصبح الشوربجي لاعبا إنجليزيا بداية من البطولة المقبلة والتي تقام في موريشيوس من 7 إلى 11 يونيو الجاري لتكون منافسات الجونة المفتوحة للاسكواش أخر بطولاته كلاعب مصري.

ومن المقرر أن يشارك محمد الشوربجي في بطولة بريطانيا المحلية في الفترة من 13 إلى 18 يونيو الجاري بمدينة مانشستر.

ويبلغ الشوربجي من العمر 31 عاما وبدأ مسيرته الاحترافية في 2006 وخاض منذ ذلك التوقيت 178 بطولة دولية.

ونجح الشوربجي في تحقيق لقب 44 بطولة دولية من 71 نهائي وصل إليه ليصبح أكثر اللاعبين المصريين تحقيقا للألقاب في رياضة الاسكواش.

وسبق لمحمد الشوربجي التتويج بلقب بطولة العالم مرة واحدة في 2017 بينما حل وصيفا ثلاث مرات.

وحصل الشوربجي على العديد من البطولات الكبرى خلال مسيرته إذ حقق لقب بريطانيا المفتوحة ثلاث مرات وبنفس الرصيد حقق بطولة أمريكا المفتوحة وبطولة الأبطال.

ويعتبر محمد الشوربجي خامس أكثر اللاعبين تصدرا للتصنيف العالمي للعبة برصيد 50 شهرا والمصري الأكثر تصدرا لقمة التصنيف.

وكان أغسطس 2021 أخر مرة تصدر فيها محمد الشوربجي التصنيف العالمي للاسكواش ويفصله 9 أشهر عن المركز الرابع و10 عن المركز الثالث.

محمد الشوربجي وزير الرياضة
نرشح لكم
خبر في الجول – الزمالك يقرر التجديد لـ أوليفر روي وزير الرياضة: عدم تكريم صلاح في المطار؟ لم يخبرنا بموعد وصوله.. وقرار الشوربجي غير مقبول تنس طاولة - بقرار من وزير الرياضة.. عمر عصر سفيرا للمشروع القومي للموهبة اسكواش - رئيس الاتحاد: الشوربجي رفض اللعب لمنتخب مصر طوال 5 سنوات الاتحاد المصري لـ الاسكواش يرد على قرار الشوربجي بتمثيل إنجلترا كرة طائرة - الزمالك يمدد تعاقده مع أحمد فتحي الشوربجي: إنجلترا آمنت بي في موسمي الأسوأ.. وأنا بطل مصر الوحيد بلا صورة في المطار اسكواش - هليوبوليس يعلن فسخ تعاقده مع محمد الشوربجي
أخر الأخبار
رومانو: ريال مدريد يعلن تجديد عقد مودريتش غدا 34 ثاتيه | الكرة الأوروبية
كوناتي: تلقيت خبر استدعائي لـ فرنسا على قارب في اليونان.. وأنا جندي من أجل الفريق 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - بانون يعود لـ الأهلي أمام إيسترن كومباني 16 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس وفاق سطيف: الأهلي فخر الأمة العربية.. ونسعى للاستفادة من خبراته الإدارية والرياضية 34 دقيقة | الكرة المصرية
أسينسيو يلمح لإمكانية الرحيل من ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
الخطيب يستقبل رئيس وفاق سطيف ويهديه قميص الشناوي ساعة | الكرة المصرية
شالكه يعلن اسم مدربه الجديد ساعة | الكرة الأوروبية
كوادرادو يعلن استمراره مع يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 2 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك 3 حوار ناري من موسيماني: أنا خاسر سيء وأتعرض للإقالة أسبوعيا من الأهلي.. وسبب تخلصي من الفضية 4 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير