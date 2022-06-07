بعد أزمة الشوربجي.. اجتماع بين وزير الرياضة واتحاد الاسكواش

يعقد أشرف صبحي وزير الرياضة اجتماعا طارئا مع مجلس إدارة اتحاد الاسكواش لمنافشة ملابسات قرار اللاعب محمد الشوربجي.

ويقام الاجتماع بحضور أشرف صبحي وزير الرياضة، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياض.

يبحث الاجتماع كافة الملابسات المتعلقة بقرار اللاعب محمد الشوربجي المصنف الثالث عالمياً في رياضة الإسكواش، بتمثيل إنجلترا وترك تمثيل منتخب بلاده.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي للاسكواش بشكل رسمي خوض محمد الشوربجي منافسات البطولات الدولية المقبلة كلاعب إنجليزي. (تفاصيل من هنا)

وأعلن نادي هليوبوليس فسخ تعاقده مع الشوربجي في بيان رسمي. (طالع التفاصيل)

ويصبح الشوربجي لاعبا إنجليزيا بداية من البطولة المقبلة والتي تقام في موريشيوس من 7 إلى 11 يونيو الجاري لتكون منافسات الجونة المفتوحة للاسكواش أخر بطولاته كلاعب مصري.

ومن المقرر أن يشارك محمد الشوربجي في بطولة بريطانيا المحلية في الفترة من 13 إلى 18 يونيو الجاري بمدينة مانشستر.

ويبلغ الشوربجي من العمر 31 عاما وبدأ مسيرته الاحترافية في 2006 وخاض منذ ذلك التوقيت 178 بطولة دولية.

ونجح الشوربجي في تحقيق لقب 44 بطولة دولية من 71 نهائي وصل إليه ليصبح أكثر اللاعبين المصريين تحقيقا للألقاب في رياضة الاسكواش.

وسبق لمحمد الشوربجي التتويج بلقب بطولة العالم مرة واحدة في 2017 بينما حل وصيفا ثلاث مرات.

وحصل الشوربجي على العديد من البطولات الكبرى خلال مسيرته إذ حقق لقب بريطانيا المفتوحة ثلاث مرات وبنفس الرصيد حقق بطولة أمريكا المفتوحة وبطولة الأبطال.

ويعتبر محمد الشوربجي خامس أكثر اللاعبين تصدرا للتصنيف العالمي للعبة برصيد 50 شهرا والمصري الأكثر تصدرا لقمة التصنيف.

وكان أغسطس 2021 أخر مرة تصدر فيها محمد الشوربجي التصنيف العالمي للاسكواش ويفصله 9 أشهر عن المركز الرابع و10 عن المركز الثالث.