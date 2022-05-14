مذيع الإخبارية: السعودية تتقدم بطلب استضافة كأس آسيا 2023 بعد اعتذار الصين

السبت، 14 مايو 2022 - 14:02

كتب : محمود حمدي

كأس آسيا

تقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم بطلب لنظيره الآسيوي بشأن استضافة منافسات كأس أمم آسيا 2023 عقب اعتذار الصين وذلك وفقا لمحمد بن سعد مذيع قناة الإخبارية السعودية.

واعتذر الاتحاد الصيني عن عدم استضافة نهائيات كأس آسيا 2023 بسبب تداعيات جائحة كورونا. (طالع التفاصيل)

وكتب بن سعد في تويتر: " المملكة تتقدم رسميا بطلب استضافة كأس آسيا 2023 بعد اعتذار الصين عن الاستضافة".

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وتقدمت السعودية في وقت سابق بملف لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 ولكن اعتذار الصين عن استضافة النسخة المقبلة قد يغير خطة المملكة.

وكان من المقرر أن تستضيف 10 مدن صينية بطولة كأس آسيا خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القرار عقب عدة مشاورات مكثفة مع الاتحاد الصيني اعتذار الأخير لعدم قدرته على استضافة نهائيات كأس آسيا 2023.

ويحمل المنتخب القطري لقب النسخة الأخيرة من كأس آسيا التي أقيمت بدولة الإمارات 2019.

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