مرتضى لـ في الجول: على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع ضم مهند لاشين

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تعاقد نادي فيوتشر مع مهند لاشين لاعب طلائع الجيش.

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وقال مرتضى منصور لـFilGoal.com: "على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع التعاقد مع مهند لاشين وأنا مسؤول عن حديثي هذا".

وأضاف "طلب الزمالك بخوض الأهلي جميع مؤجلاته قبل لقاء القمة شرعي، وهذا الطلب لا يغضب أحد".

وأتم تصريحاته "سبق وأن طلب الأهلي أن نلعب مؤجلاتنا قبل لقاء القمة وفعلنا ذلك، فلماذا تعتقدون أننا نريد افتعال الأزمات".

وأعلن نادي فيوتشر التعاقد رسميا مع مهند لاشين لاعب طلائع الجيش ومنتخب مصر لمدة 4 مواسم. (طالع التفاصيل)

ويلعب الأهلي والزمالك في قمة الدوري يوم 19 يونيو الجاري في الجولة الـ20 من المسابقة.

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