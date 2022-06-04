الدرجة الثانية - كابو في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد نهاية الموسم

السبت، 04 يونيو 2022 - 00:36

كتب : رضا السنباطي

وادي دجلة - الزمالك

تصدر التونسي رفيق كابو لاعب وادي دجلة ترتيب هدافي مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية.

وسجل التونسي 18 هدفا في 26 مباراة الموسم من أصل 45 سجلها الغزلان في المسابقة.

واحتل وادي دجلة المركز الرابع بنهاية مجموعة القاهرة برصيد 46، والذي تصدره الداخلية.

أخبار متعلقة
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الموسم الدرجة الثانية - طارق السيد يعلن عبر في الجول نهاية مشواره مع الترسانة الدرجة الثانية - الداخلية يختم مشواره بفوز.. وهاتريك حامد يقود النصر للفوز على منتخب السويس

وكان كابو قد سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى الداخلية في الجولة العاشرة من المسابقة.

الجناح البالغ 29 عاما انتقل لدجلة في 2019 من المنيستر التونسي.

وانضم الموسم الماضي لصفوف سموحة على سبيل الإعارة ومن ثم عاد لدجلة من جديد.

وإليكم أفضل 5 هدافين الموسم الحالي في مجموعة القاهرة:

رفيق كابو (وادي دجلة) – 18 هدفا

إسماعيل بامبا (الداخلية) – 14 هدفا

سمير فكري (الداخلية) – 12 هدفا

كريستوفر ميندوجا (الترسانة) – 11 هدفا

محمد شاهين (بورتو السويس) – 10 أهداف

تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

تعرف على نتائج الجولة 30 من مجموعة القاهرة. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا:

حقيقة فصل 12 موظفا في اتحاد الكرة

رئيس وفاق سطيف: هذا اللاعب لا مساس به

"هذه خطوات الزمالك في قضية شيكابالا"

تصريح قوي من تركي آل الشيخ

نقل مران منتخب مصر

رفيق كابو وادي دجلة الدرجة الثانية مجموعة القاهرة
نرشح لكم
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الموسم الدرجة الثانية - طارق السيد يعلن عبر في الجول نهاية مشواره مع الترسانة الدرجة الثانية - الداخلية يختم مشواره بفوز.. وهاتريك حامد يقود النصر للفوز على منتخب السويس الدرجة الثانية – سبورتنج يكتسح الرجاء 7-0.. ومهاجم يحرس مرمى الحدود وفريق لم يفز أبدا من الدوري إلى الدرجة الثالثة في 7 سنوات.. أزمة ألعاب دمنهور بين مطرقة الإدارة وضعف الإمكانيات الدرجة الثانية - ليست المرة الأولى.. طاقم تحكيم نسائي لمباراة بلدية المحلة والحمام اعتزال محمد حسن "ميدو" هداف النصر التاريخي الدرجة الثانية - هزيمة الداخلية الخامسة.. زد يزيد أوجاع بورفؤاد
أخر الأخبار
مدرب فرنسا المساعد يكشف مستجدات إصابة مبابي وفاران 3 ساعة | الكرة الأوروبية
محاميه: بنزيمة سحب استئنافه في قضية فالبوينا.. "موكلي منهك بسبب هذه الإجراءات" 3 ساعة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول - تعرف على مواعيد اختبارات الناشئين في أبرز الأندية المصرية 3 ساعة | الكرة المصرية
رئيس فرنسا يتحدث عن دوره في تجديد مبابي لعقده مع باريس سان جيرمان 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثانية - كابو في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد نهاية الموسم 3 ساعة | الدرجة الثانية
اتحاد الكرة: لا صحة لإيقاف مصطفى محمد أمام غينيا 4 ساعة | منتخب مصر
تصفيات أمم إفريقيا - كوت ديفوار تفوز على زامبيا بثلاثية.. وإي سواتيني تفرض التعادل على توجو 4 ساعة | الكرة الإفريقية
كاف يجري تعديلا على طاقم تحكيم مباراة مصر وغينيا 4 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 3 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 4 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا