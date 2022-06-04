الدرجة الثانية - كابو في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد نهاية الموسم

تصدر التونسي رفيق كابو لاعب وادي دجلة ترتيب هدافي مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية.

وسجل التونسي 18 هدفا في 26 مباراة الموسم من أصل 45 سجلها الغزلان في المسابقة.

واحتل وادي دجلة المركز الرابع بنهاية مجموعة القاهرة برصيد 46، والذي تصدره الداخلية.

وكان كابو قد سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى الداخلية في الجولة العاشرة من المسابقة.

الجناح البالغ 29 عاما انتقل لدجلة في 2019 من المنيستر التونسي.

وانضم الموسم الماضي لصفوف سموحة على سبيل الإعارة ومن ثم عاد لدجلة من جديد.

وإليكم أفضل 5 هدافين الموسم الحالي في مجموعة القاهرة:

رفيق كابو (وادي دجلة) – 18 هدفا

إسماعيل بامبا (الداخلية) – 14 هدفا

سمير فكري (الداخلية) – 12 هدفا

كريستوفر ميندوجا (الترسانة) – 11 هدفا

محمد شاهين (بورتو السويس) – 10 أهداف

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