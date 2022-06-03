رئيس وفاق سطيف لـ في الجول: قندوسي إلى الأهلي؟ اللاعب غير قابل للمساس

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 20:27

كتب : حامد وجدي

أحمد قندوسي

أوضح عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري حقيقة قدومه إلى مصر للتفاوض على انتقال أحمد القندوسي لاعب وسط الفريق إلى الأهلي

وانتشرت بعض التقارير التي تشير إلى وجود سرار في مصر للتفاوض مع الأهلي.

وصرّح عبد الحكيم سرار لـ FilGoal.com: "لا يوجد مفاوضات مع أي فريق مصري سواء الأهلي أو الزمالك لضم أحمد قندوسي".

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وأضاف "اللاعب غير قابل للمساس الموسم المقبل ومستمر معنا".

وأكمل "عقده يمتد حتى 2026 ولن نفرط فيه".

لاعب الوسط البالغ 22 عاما شارك الموسم الجاري في 39 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 6.

وسبق له أن سجل هدفا في شباك الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في مباراة انتهت بالتعادل 2-2.

ويشغل قندوسي مركزي لاعب الوسط وصانع ألعاب وكذلك لعب من قبل كلاعب وسط أيسر.

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أحمد قندوسي الأهلي عبد الحكيم سرار
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