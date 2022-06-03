الدرجة الثانية - الداخلية يختم مشواره بفوز.. وهاتريك حامد يقود النصر للفوز على منتخب السويس

اختتم الداخلية مشواره في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية بالفوز 3-1 على بلبيس.

وكان الداخلية حسم تأهله للدوري الممتاز منذ 3 جولات، فيما تأكد هبوط المريخ وبورفؤاد وبلبيس وبنها إلى الدرجة الثالثة.

وفاز الداخلية بفضل أهداف بركات حجاج وإسماعيل بامبا الذي سجل ثنائية، فيما سجل محمد الأمير ثنائية.

واكتسح المصرية للاتصالات ضيفه المريخ برباعية دون مقابل.

وسيلتقي المصرية مع الزمالك وديا يوم الإثنين المقبل. (طالع التفاصيل)

وتعادل القناة مع بورتو السويس بهدف لكل فريق، سجل للقناة عمر مصطفى ولبورتو محمد شاهين.

وبنفس النتيجة تعادل بورفؤاد مع بنها والسكة الحديد مع بتروجت بدون أهداف.

وانتصر النصر على منتخب السويس بنتيجة 4-2، سجل للسويس أحمد صالح هدفين، فيما سجل أدهم حامد هاتريك للنصر وأحمد كالوشا.

واختتم الترسانة الموسم بالتعادل 2-2 مع الإنتاج الحربي.

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