أمير مرتضى لـ في الجول: هذه خطوات الزمالك في قضية شيكابالا

أوضح أمير مرتضى المشرف على الكرة في الزمالك حقيقة إيقاف النادي عن القيد بسبب قضية محمود عبد الرازق "شيكابالا" الخاصة بالمستحقات المتأخرة إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وانتشرت بعض التقارير التي تشير لإيقاف نادي الزمالك عن الانتقالات بسبب قضية سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وصرّح أمير مرتضى المشرف على الكرة في النادي لـ FilGoal.com: "لا جديد في قضية شيكابالا بعد اتخاذ النادي الخطوات القانونية، وننتظر القرار عن كثب، وهدفنا الحفاظ على حقوق الزمالك".

وأضافا "لا نعرف سبب إثارة هذا الأمر في الوقت الحالي، خاصة أن الخطاب منذ عدة أشهر".

وحسبما علم FilGoal.com فأن نادي الزمالك عقب صدور قرار لجنة الانضباط بالعقوبة تقدم باستئناف في المحكمة الرياضية الدولية.

والاستئناف يعني إيقاف تنفيذ الحكم.

ويتحدد موعد لجنة استماع جديدة في المحكمة الرياضية الدولية، في انتظار القرار الجديد.

وهو ما يعني عدم توقيع أي عقوبات على الزمالك، وبالتالي لن يتم حرمان النادي من القيد في سوق الانتقالات.

وكان سبورتنج لشبونة قد حصل على حكم نهائي في أكتوبر الماضي بضرورة دفع 500 ألف دولار للنادي البرتغالي وهي قيمة انتقال شيكابالا من الأساس.

وحصل لشبونة أيضا على 10% فائدة على ذلك المبلغ على كام وبما إن القضية تعود لـ 2015 فوصل المبلغ إلى 800 ألف دولار.

وكان لشبونة قد أراد الحصول على 400 ألف دولار إضافية كانوا في عقد الانتقال كشرط جزائي حال عدم السداد لكن فيفا رفض الدعوى.

ونجح لشبونة اليوم في الحصول على موافقة باستئنافه على قرار فيفا من المحكمة الدولية ليتم إضافة الـ 400 ألف دولار على الغرامة الموقعة على نادي الزمالك.

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