تركي آل الشيخ يوضح حقيقة التعاقد مع لاعبي الدوري المصري والسعودي

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 19:35

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ

أوضح تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني حقيقة التعاقد مع لاعبين من الدوري السعودي أو المصري عقب صعود فريقه للدوري الدرجة الأولى الإسبانية.

وتأهل ألميريا بسيناريو جنوني إلى الدوري الإسباني في الدقائق الأخيرة من دوري الدرجة الثانية. (طالع التفاصيل)

وربطت بعض التقارير عدة أسماء في الدوري المصري والسعودي لتدعيم صفوف ألميريا عقب تأهله لليجا.

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وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك": "لن يتم التعاقد مع أي لاعب موجود في الدوري السعودي أو الدوري المصري في صفقات ألميريا في الصيف".

وأضاف "صفحة الكرة السعودية والمصرية طويتها للأبد".

وأكمل "لا تسمعوا لإشاعات التضليل التي تعودت على استخدام اسمي لزيادة المشاهدات ولإشغال الناس".

وأتم "ألميريا مفتوح فقط للمواهب العربية الجديدة والمواهب العربية في الدوريات الأوروبية والعالمية، تحياتي".

وأصبح آل الشيخ مالكا للنادي الإسباني في أغسطس 2019 ومنذ ذلك الحين خاض الفريق موسمين في الدرجة الثانية قبل العودة للأضواء.

وتأسس نادي ألميريا عام 1989.

وسبق للنادي الذي يمثل مدينة الأندلس أن شارك في الدوري الإسباني الدرجة الأولى 6 مواسم وكان أفضل ظهوره لهم في موسم 2007-08 باحتلال المركز الثامن بأول ظهور له وسط كبار الليجا.

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