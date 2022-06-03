اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول حقيقة فصل 12 موظفا بسبب خطاب نهائي أبطال إفريقيا

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 21:58

كتب : أحمد الخولي

اتحاد الكرة

أوضح محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حقيقة فصل 12 موظفا من الاتحاد بسبب إخفاء خطاب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتشرت بعض التقارير حول فصل 12 موظفا من اتحاد الكرة.

وقال أبو الوفا لـ FilGoal.com: "كل ما أثير عن فصل 12 موظفا عن العمل بسبب إخفاء خطاب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا غير صحيح، ولم يحدث بالمرة".

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وشدد "لا نأخذ قرارات تعسفية بهذا الشكل مع المنتسبين لاتحاد الكرة".

وثارت أزمة كبيرة بين الأهلي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بسبب إسناد نهائي دوري أبطال إفريقيا للمغرب عقب تأهل الوداد إلى النهائي.

وخسر الأهلي نهائي دوري الأبطال بنتيجة 2-0 أمام الوداد.

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