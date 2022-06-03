نقل مران منتخب مصر لـ استاد القاهرة
الجمعة، 03 يونيو 2022 - 19:22
كتب : بسام أبو بكر
يخوض منتخب مصر اليوم الجمعة، بقيادة إيهاب جلال المدير الفني تدريباته اليوم وغدا السبت باستاد القاهرة.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا في الجولة الأولى من تصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.
وخاض منتخب مصر تدريباته السابقة باستاد الدفاع الجوي.
ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منافسه إثيوبيا في التاسع من شهر يونيو الجاري.
ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.
ومن ثم سيخوض الفراعنة مواجهة ودية يوم 14 يونيو الجاري ضد كوريا الجنوبية في العاصمة سيول.
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