الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الموسم

انتهى الموسم في مجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية بفوز الداخلية وهبوط كل من هبوط المريخ وبورفؤاد وبلبيس وبنها إلى الدرجة الثالثة.

FilGoal.com تابع البطولة لحظة بلحظة من الدرجة الثانية وإليكم جدول ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الموسم.

بطل المجموعة تأهل للدوري الممتاز، بينما يهبط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة.

وإليكم الترتيب النهائي لمجموعة القاهرة:

✅تأهل للدوري الممتاز - الـداخـلـية ❌هبوط للدرجة الثالثة - المـريـخ - بورفــؤاد - بلبيــس - بنــهـــا الترتيب النهائي لمجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية ⏫⚽ pic.twitter.com/9F5FUOHPuS — FilGoal (@FilGoal) June 3, 2022

تعرف على نتائج الجولة 30 من مجموعة القاهرة. (طالع التفاصيل)

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