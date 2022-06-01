طارق حامد لـ في الجول: طبيب التأهيل سيحدد موعد عودتي.. وحقيقة العروض المقدمة لي
الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 22:54
كتب : FilGoal
كشف طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر عن تفاصيل عملية التأهيل من الإصابة والتي يُجريها في إسبانيا، وتحدث عن مستقبله.
ويتواجد طارق حاليا في إسبانيا ويخضع للتأهيل تحت إشراف أخصائي التأهيل الخاص بنجم ليفربول محمد صلاح.
وقال طارق حامد لـ FilGoal.com: "أتواجد في إسبانيا حاليا للخضوع لتأهيل من الإصابة، والطبيب هو من سيحدد موعد عودتي".
وأضاف "بعد الفحوصات علمت أن وضع الإصابة لم يكن جيدا بسبب عودتي قبل الأوان في الفترة الأولى".
وأكمل "أخوض حاليا فترة التأهيل وسأعود لممارسة كرة القدم قريبا جدا".
وعانى طارق حامد من آلام في الركبة موضع إصابته القديمة.
وأتم مشددا عن مستقبله "أتحدث بصدق، لا عروض وصلت لي محليا أو خارجيا وأركز على العودة للملاعب فقط".
وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق عدم التجديد لطارق حامد بعد نهاية عقده الموسم الجاري.
لاعب الوسط البالغ 33 عاما خاض الموسم الجاري 18 مباراة فقط في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.
ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.
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