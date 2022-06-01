طارق حامد لـ في الجول: طبيب التأهيل سيحدد موعد عودتي.. وحقيقة العروض المقدمة لي

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 22:54

كتب : FilGoal

الزمالك - طارق حامد

كشف طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر عن تفاصيل عملية التأهيل من الإصابة والتي يُجريها في إسبانيا، وتحدث عن مستقبله.

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

ويتواجد طارق حاليا في إسبانيا ويخضع للتأهيل تحت إشراف أخصائي التأهيل الخاص بنجم ليفربول محمد صلاح.

وقال طارق حامد لـ FilGoal.com: "أتواجد في إسبانيا حاليا للخضوع لتأهيل من الإصابة، والطبيب هو من سيحدد موعد عودتي".

أخبار متعلقة
مران الزمالك - استمرار تأهيل طارق حامد وشيكابالا.. وفقرة لركلات الجزاء خبر في الجول – موقف شيكابالا والمثلوثي من مواجهة الإسماعيلي.. وجديد إصابة طارق حامد مران الزمالك – التدرب على التسديد.. وتأهيل لطارق حامد وشيكابالا مران الزمالك - برنامج خاص لـ إمام عاشور.. ومستجدات تأهيل شيكابالا وطارق حامد والمثلوثي

وأضاف "بعد الفحوصات علمت أن وضع الإصابة لم يكن جيدا بسبب عودتي قبل الأوان في الفترة الأولى".

وأكمل "أخوض حاليا فترة التأهيل وسأعود لممارسة كرة القدم قريبا جدا".

وعانى طارق حامد من آلام في الركبة موضع إصابته القديمة.

وأتم مشددا عن مستقبله "أتحدث بصدق، لا عروض وصلت لي محليا أو خارجيا وأركز على العودة للملاعب فقط".

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق عدم التجديد لطارق حامد بعد نهاية عقده الموسم الجاري.

لاعب الوسط البالغ 33 عاما خاض الموسم الجاري 18 مباراة فقط في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.

اقرأ أيضا:

هروب لاعب الإسماعيلي

موسيماني يسافر المغرب

غياب نجم مصر عن مباراة غينيا

مدرب يرحل بسبب "الموز"

طارق حامد الزمالك في الدوري
نرشح لكم
وكيل كارميلو لـ في الجول: حياته تتعرض للخطر مع الإسماعيلي.. ومفاجأة أخرى سأفجرها قريبا مران المنتخب - انضمام لاعبي الأهلي وأحمد حمدي وصول محمد صلاح إلى مصر.. وموعد انضمامه للمنتخب مصدر من إنبي لـ في الجول: النادي استقر على تعيين فييرا خلفا لـ طولان الأقدم في الدوري.. إنبي يعلن عبر في الجول رحيل حلمي طولان إصابة مهاجم الإسماعيلي بقطع في الرباط الصليبي كارميلو: تعرضت في الإسماعيلي للعنصرية وسوء المعاملة وتلقيت تهديدات موسيماني يسافر إلى المغرب لحضور دورة تدريبية
أخر الأخبار
غانا تفوز على مدغشقر بثلاثية في تصفيات أمم إفريقيا 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
وكيل كارميلو لـ في الجول: حياته تتعرض للخطر مع الإسماعيلي.. ومفاجأة أخرى سأفجرها قريبا 26 دقيقة | الكرة المصرية
رقم قياسي تاريخي ولقب جديد.. الأرجنتين تتفوق على إيطاليا بثلاثية في "النهائي" 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران المنتخب - انضمام لاعبي الأهلي وأحمد حمدي ساعة | الكرة المصرية
وصول محمد صلاح إلى مصر.. وموعد انضمامه للمنتخب ساعة | الكرة المصرية
المباراة الأولى منذ الحرب.. أوكرانيا إلى نهائي ملحق بثلاثية على اسكتلندا ساعة | الكرة الأوروبية
طارق حامد لـ في الجول: طبيب التأهيل سيحدد موعد عودتي.. وحقيقة العروض المقدمة لي ساعة | الكرة المصرية
مصدر من إنبي لـ في الجول: النادي استقر على تعيين فييرا خلفا لـ طولان ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام