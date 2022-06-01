الكومي لـ في الجول: كارميلو هرب دون معرفتنا.. اللاعب "مغيب عن الحياة"

كشف يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي عن سفر كارميلو ألجاراناز لاعب الفريق دون معرفة النادي.

كارمليو ألجاراناز النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وقال الكومي لـFilGoal.com: "فوجئنا بسفر اللاعب لأن جواز سفره معنا وأي محترف يأتي إلى هنا يكون مثل الذي حصل على عقد عمل".

وأضاف "كارميلو لا يشارك مع الإسماعيلي ويعيش في الفندق يأكل ويشرب وينام إلى أن ازداد وزنه بشكل كبير وأصبح غير قادر على اللعب، فهو مغيب عن الحياة".

وأكمل "كارميلو حصل على أكثر من 60% في مستحقاته المالية، والأمر ليس له علاقة بالأمور المالية، فهو يعيش حالة نفسية سيئة بسبب عدم مشاركته في المباريات".

وأتم تصريحاته "سنحاول الوصول لحل لهذه الأزمة، ولكن في الوقت الحالي ليس في يدنا أي شيء".

وانضم اللاعب البوليفي البالغ من العمر 26 عاما لصفوف الإسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية.

ولم يشارك مع الإسماعيلي في الدوري سوى في مباراتين فقط.

كما شارك مع الإسماعيلي في مباراتين في بطولة كأس الرابطة، وسجل هدفين أحدهما في شباك الأهلي.

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