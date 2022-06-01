حجازي يغيب عن لقاء غينيا لاستكمال التأهيل في إسبانيا.. وعودة أبو العلا

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 19:56

كتب : أحمد الخولي

أحمد حجازي - مصر

يغيب أحمد حجازي عن مباراة مصر ضد غينيا في تصفيات كاس الأمم الإفريقية بعد السماح له باستكمال برنامجه التأهيلي في إسبانيا.

وحضر أحمد حجازي مدافع منتخب مصر المحترف في صفوف اتحاد جدة السعودي، إلى معسكر المنتخب وخضع لكشف طبي تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب الفريق.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بالتنسيق مع الجهاز الطبي، السماح للاعب باستكمال برنامج تأهيله في اسبانيا على أن تتم متابعته خلال هذه الفترة، وفي حالة التأكد من سلامته وجاهزيته تماما.

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وسيتم الاستعانة به في مباراة إثيوبيا يوم 9 يونيو الجاري في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 والمباراة الودية أمام كوريا الجنوبية يوم 14 من نفس الشهر.

انضم محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر صباح اليوم، لمعسكر الفريق بعد سلبية مسحة كورونا.

باشر طبيب المنتخب محمد أبو العلا وعمله فور انضمامه للمعسكر، ووجه الشكر إلى أيمن زين الذي تواجد في معسكر المنتخب على مدار الـ 48 ساعة الماضية.

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