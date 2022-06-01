موسيماني يسافر إلى المغرب لحضور دورة تدريبية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 20:59

كتب : أحمد الخولي

موسيماني

سافر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إلى المغرب بعد الحصول على موافقة النادي الأحمر لحضور دورة تدريبية.

وينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دورة تدريبية للمدربين الأفارقة تقام في المغرب.

وتلقى موسيماني دعوة للمشاركة في الدورة التدريبية منذ فترة وعرض الأمر على إدارة الأهلي التي وافقت على حضوره، خاصة أن الدورة تأتي خلال فترة توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية.

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وعاد موسيماني أمس الثلاثاء إلى القاهرة رفقة بعثة الأهلي، بعد خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي في الدار البيضاء.

وتعد أول مباراة مقبلة للأهلي ضد المصري بالسلوم في دور الـ32 لكأس مصر يوم 12 يونيو الجاري.

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