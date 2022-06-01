بسبب "الموز".. آلان باردو يرحل عن تدريب سسكا صوفيا بعد 34 يوما

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 20:03

كتب : FilGoal

ألان باردو

أنهى المدرب الإنجليزي آلان باردو مهمته مع سسكا صوفيا البلغاري بعد 34 يوما فقط على تعيينه مديرا فنيا للفريق.

صاحب الـ60 عاما تولى تدريب سسكا صوفيا في أبريل الماضي ورحل عن تدريب الفريق بسبب واقعة الموز.

باردو أعلن رحيله عن تدريب سسكا صوفيا عقب إلقاء الموز على بعض اللاعبين أصحاب البشرة السمراء بصفوف فريقه.

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وهاجم مشجعو سسكا صوفيا 4 من لاعبي فريقه خلال مواجهة بوتيف بلوفديف بالدوري البلغاري وألقوا عليهم الموز.

رباعي سسكا رفضوا لعب المباراة بعد تعرضهم لإساءة عنصرية ولكن تم إقناعهم لاحقا بخوض اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقرر باردو الرحيل رفقة مساعده أليكس داير موضحا أن الأحداث قبل وبعد المباراة مع بوتيف لم تكن مقبولة بالنسبة لهما.

المدير الفني السابق لكريستال بلاس وويست هام قاد سسكا صوفيا خلال 7 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في ثلاث.

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