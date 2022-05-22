فيرناندينيو: أشكر كل شخص في مانشستر سيتي.. وسيلفا: مرة أخرى نحن الأفضل في إنجلترا

شدد بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي على صعوبة التتويج باللقب الدوري خصوصا وأنه قد جاء على حساب خصم قوي كليفربول.

وتوج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثامنة في تاريخه بعد الفوز في الجولة الأخيرة على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال سيلفا في تصريحات عبر إذاعة بي بي سي: "الأمر ليس سهلا، كان هناك لدينا القليل من عدم التصديق ولكننا آمنا بعودتنا، أنا سعيد للغاية والطريقة التي كانت الأمور عليها تجعلها أفضل قليلا ولكن دعونا ألا نحاول تكرار ذلك".

وتابع "عندما تهزم فريقا جيدا مثل ليفربول تشعر بتحسن وقد فزنا باللقب في السنوات الماضية ضد الفرق الكبرى، ولكن مرة أخرى نحن أفضل فريق في إنجلترا والعام المقبل سنحاول العودة وتقديم المزيد للمشجعين".

وتحدث فيرناندينيو قائلا: "لدينا نفس الصفات، نحن مقاتلون ولا نستسلم أبدا".

وشدد "عندما اختاروني قائدا للفريق قبل عامين حاولت دائما أن أكون في وضع يساعدهم، هؤلاء الأشخاص يستحقون أن يكونوا في المركز الذي هم فيه حاليا".

وخاض فيرناندينيو مباراته الأخيرة بقميص مانشستر سيتي، بعد أن أعلن رحيله في وقت سابق عن الفريق بنهاية الموسم.

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