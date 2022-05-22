أفضل صانع ألعاب.. صلاح يحسم الصراع مع أرنولد

جمع محمد صلاح بين جائزتي أفضل الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022.

وأنهى محمد صلاح الموسم بـ13 تمريرة حاسمة متفوقا على زميله ترينت ألكسندر آرنولد بـ12 تمريرة حاسمة.

وأصبح صلاح ثاني لاعب في البريميرليج يجمع بين لقب الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بعد هاري كين الموسم الماضي في الجائزة التي بدأت في موسم 2017-2018.

وعادل محمد صلاح الثنائي هاري كين وألان شيرار واقترب من تييري هنري بالفوز بالحذاء الذهبي الثالث في تاريخه.

وحسم محمد صلاح لقب الحذاء الذهبي لموسم 2021-2022 في الدوري الإنجليزي بالاشتراك مع الكوري سون هيونج مين برصيد 23 هدفا.

وسجل محمد صلاح هدفا من على مقاعد البدلاء في فوز ليفربول على ولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

على الجانب الآخر، سجل سون هيونج مين هدفين في فوز كبير لتوتنام بخمسة أهداف دون رد على نورويتش سيتي.

وأصبح صلاح رابع لاعب يفوز باللقب ثلاث مرات بعد هنري وشيرار وكين.

وتساوى صلاح مع الثنائي هاري كين وألان شيرار خلف هنري بأربعة ألقاب.

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