دوري جوندوجان بذكرى أجويرو.. مانشستر سيتي بطل إنجلترا للمرة الثامنة

بسيناريو جنوني.. توج مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد في ختام المسابقة.

سجل هدفي أستون فيلا ماتي كاش في الدقيقة 37 وفيليبي كوتينيو في الدقيقة 69، فيما سجل لمان سيتي الألماني إلكاي جوندوجان "هدفين" في الدقيقتين 76 و81،ـ ورودري في الدقيقة 78.

بذلك يتوج مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي برصيد 93 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول الوصيف.

الفصل الأول

سدد جواو كانسيلو في الدقيقة الخامسة ولكن الكرة اصطدمت بالدفاع، فيما شكل أستون فيلا خطورته بواسطة مرتدات غير ناجحة في بادئ الأمر.

وفي الدقيقة 24 أطلق فيل فودين كرة خطيرة ولكنها اصطدمت بالدفاع أيضا.

وأتى أول الأهداف لصالح أستون فيلا في الدقيقة 37 بواسطة الظهير الأيمن ماتي كاش، بعد أن تلقى عرضية من الظهير الأيسر لوكاس ديني.

وحاول فيليبي كوتينيو تسجيل الثاني سريعا في الدقيقة 43 ولكن مرت كرته بجوار القائم الأيسر.

في ختام الشوط سدد كانسيلو على حدود المنطقة، ولكن الكرة ارتطمت بالدفاع مرة أخرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم أستون فيلا 1-0.

صدمة

مع بداية الشوط الثاني دفع بيب جوارديولا بالأوكراني أوليكساندر زينشينكو بدلا من فيرناندينيو.

وحاول كيفن دي بروين بتسديدة في الدقيقة 48 ولكنها مرت فوق العارضة، فيما تلاه جابرييل جيسوس بفرصة خطيرة في الدقيقة 50 ولكنها علت العارضة.

وفي الدقيقة 56 خرج الجزائري رياض محرز وحل رحيم سترلينج بدلا منه، فيما أتى إلكاي جوندوجان بدلا من برناردو سيلفا في الدقيقة 69.

بعد هذا التبديل مباشرة تلقى مانشستر سيتي صاعقة في الدقيقة 69، بكرة انتقلت من ركلة مرمى إلى أولي واتكينز الذي حولها برأسه إلى كوتينيو، ليغافل دفاعات الأزرق السماوي ويسجل الثاني.

على طريقة كوينز بارك

بذكريات تتويج مانشستر سيتي بالدوري في موسم 2011-2012 بقلب تأخره أمام كوينز بارك رينجرز إلى فوز بنتيجة 3-2، ولكن باختلاف في توقيت الأهداف، أكمل الأزرق عودته التاريخية.

البداية أتت في الدقيقة 76 بتمريرة من رحيم سترلينج أسكنها جوندوجان في الشباك.

وفي الدقيقة 78 أطلق رودري تسديدة رائعة من خارج المنطقة ليسجل الثاني في أسفل الزاوية اليسرى.

وأخيرا في الدقيقة 81 سجل جوندوجان ثالث الأهداف، بعد تمريرة من كيفن دي بروين أتاحت له المهمة الأسهل: وضع الكرة في الشباك الخالية.

بذلك يتوج مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي برصيد 93 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول الوصيف.

فيما أنهى أستون فيلا الدوري في المركز الرابع عشر برصيد 45 نقطة.

بذلك يحقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه، والسادسة في حقبة "بريميرليج" التي بدأت عام 1992.

وتوج مان سيتي بالدوري في مواسم: 1936-1937 / 1967-1967 / 2011-2012 / 2013-2014 / 2017-2018 / 2018-2019 / 2020-2021 / 2021-2022.

وحقق المدرب الإسباني بيب جوارديولا لقب الدوري الإنجليزي الرابع في مسيرته مع مانشستر سيتي من أصل 6 مواسم، حيث بدأ ولايته في صيف 2016، وفقد لقبين فقط توج بهما تشيلسي (2016-2017) وليفربول (2019-2020).

أيضا حقق جوارديولا لقب الدوري العاشر في مسيرته، بعد 3 مع برشلونة الإسباني و3 مع بايرن ميونيخ الألماني.