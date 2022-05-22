خبر في الجول - تأجيل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

الأحد، 22 مايو 2022 - 17:58

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني في الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن الرابطة قررت تأجيل المباراة بسبب ارتباط الأهلي بمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحددت الرابطة يوم 15 يونيو المقبل للمباراة، وذلك عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

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وكان الأهلي طلب تأجيل المباراة بسبب ارتباطه بخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يخوض اللقاء خلال فترة التوقف الدولي وبدون لاعبيه الدوليين.

كذلك وافق نادي إيسترن على تأجيل المباراة.

ومن المنتظر أن تعلن الرابطة القرار بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري، في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

الأهلي إيسترن كومباني الدوري المصري
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