بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي

الأحد، 22 مايو 2022 - 18:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح - سون هيونج مين

عادل هاري كين وألان شيرار واقترب من تييري هنري، صلاح يفوز بالحذاء الذهبي الثالث في تاريخه.

سون هيونج مين

النادي : توتنام هوتسبر

محمد صلاح

النادي : ليفربول

توتنام هوتسبر
ليفربول

حسم محمد صلاح لقب الحذاء الذهبي لموسم 2021-2022 في الدوري الإنجليزي بالاشتراك مع الكوري سون هيونج مين برصيد 23 هدفا.

وسجل محمد صلاح هدفا من على مقاعد البدلاء في فوز ليفربول على ولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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على الجانب الآخر، سجل سون هيونج مين هدفين في فوز كبير لتوتنام بخمسة أهداف دون رد على نورويتش سيتي.

وأصبح صلاح رابع لاعب يفوز باللقب ثلاث مرات بعد هنري وشيرار وكين.

وتساوى صلاح مع الثنائي هاري كين وألان شيرار خلف هنري بأربعة ألقاب.

وجمع محمد صلاح بين جائزتي أفضل الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022.

وأصبح صلاح ثاني لاعب في البريميرليج يجمع بين لقب الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بعد هاري كين الموسم الماضي في الجائزة التي بدأت في موسم 2017-2018.

وفاز لاعب من ليفربول بالحذاء الذهبي للمرة السابعة ليفك الشراكة مع آرسنال كأكثر الأندية فوزا باللقب.

صلاح حقق لقب هداف الدوري في 2017-2018 برصيد 32 هدفا ثم موسم 2018-2019 برصيد 22 هدفا.

على الجاب الآخر، أصبح سون هيونج مين أول لاعب من كوريا الجنوبية يفوز بلقب الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي.

كوريا الجنوبية هي الدولة رقم 13 التي يفوز أحد لاعبيها بلقب الهداف.

وتساوى توتنام مع مانشستر يونايتد بخمسة ألقاب للحذاء الذهبي في المركز الثالث.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يتشارك أكثر من لاعب في لقب الهداف.

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