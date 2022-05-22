قائمة الزمالك - عودة عبد الشافي أمام أسوان في كأس مصر

عاد محمد عبد الشافي إلى قائمة الزمالك من جديد أمام أسوان في كأس مصر بعد غيابه في المباريات السابقة بسبب الإصابة.

ويلعب الزمالك ضد أسوان في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021، في المباراة التي تقام بملعب المقاولون العرب.

واستمر غياب طارق حامد عن الزمالك بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – محمد عبد الشافي

الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – محمد أوناجم – أشرف بنشرقى – أحمد سيد "زيزو" – أيمن حفنى – سيف جعفر

الهجوم: عمر السعيد – سيف الجزيري

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