أمير توفيق لـ في الجول: أخبار توقيع بنشرقي لـ الأهلي غير صحيحة

السبت، 21 مايو 2022 - 19:38

كتب : أحمد الخولي

أمير توفيق - مدير التسويق في الأهلي

شدد أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي على أن كل الأخبار التي أشارت إلى توقيع أشرف بنشرقي لاعب الزمالك على عقود انضمامه للقلعة الحمراء غير صحيحة.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

الأهلي

وقال أمير توفيق لـFilGoal.com: "كل ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توقيع بنشرقي مع الأهلي غير صحيح بالمرة".

وأضاف "بنشرقي لاعب كبير وإضافة لأي فريق، ولكن الحديث عن ضم لاعبين جدد أمر سابق لأوانه، وكل التركيز ينصب حاليا على مساندة الفريق واللاعبين والجهاز الفني في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

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وأتم تصريحاته "في الوقت الحالي لا يوجد أي حديث بشأن التعاقدات لا من قريب ولا بعيد، لحين الانتهاء من نهائي إفريقيا".

FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تفاصيل مفاوضات الأهلي مع بنشرقي. (طالع التفاصيل)

وعلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لـFilGoal.com على إمكانية انتقال بنشرقي إلى الأهلي. (طالع التفاصيل)

وينتهي تعاقد اللاعب المغربي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التفاوض مع أي ناد والانتقال إليه دون الرجوع لإدارة الزمالك.

بنشرقي البالغ من العمر 27 عاما انضم لصفوف الزمالك في 2019 قادما من الهلال السعودي.

وفي الموسم الجاري لعب بنشرقي مع الزمالك 23 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 6 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

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