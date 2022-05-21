في الجول يكشف – تفاصيل مفاوضات الأهلي مع بنشرقي.. والحسم بعد نهائي إفريقيا

السبت، 21 مايو 2022 - 16:27

كتب : أحمد الخولي

أشرف بنشرقي مع الزمالك أمام توسكر الكيني

صفقة مدوية قد يشهدها سوق الانتقالات في الدوري المصري بانتقال أشرف بنشرقي من الزمالك إلى الغريم التقليدي الأهلي مجانا.

فما هي تفاصيل الصفقة؟ وكيف بدأت المفاوضات؟ FilGoal.com يكشف.

حسبما علم FilGoal.com فإن الاتفاق بين الأهلي وبنشرقي ليس وليد اللحظة بل بدأ منذ يناير الماضي في الفترة القانونية للتفاوض.

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وينتهي تعاقد اللاعب المغربي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التفاوض مع أي ناد والانتقال إليه دون الرجوع لإدارة الزمالك.

وبعد التواصل بين الطرفين تم التوصل حينها لاتفاق نهائي على أغلب تفاصيل العقد، عدا بعض التفاصيل المالية التي احتاجت لمزيد من التفاوض لكن يُمكن حلها.

وخلال تلك المرحلة أبدى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تحفظه على بعض الأمور المتعلقة بالصفقة.

وبناء عليه دخلت الصفقة في مرحلة من التجميد.

لكن قبل عدة أسابيع تم فتح الموضوع من جديد بناء على رؤية من شركة الكرة بأن انضمام بنشرقي سيحقق نجاحا فنيا للفريق، وأن الصفقة لها بعد جماهيري إذ أن كل الجماهير تعرف وتقدر قيمة اللاعب جيدا.

وبناء عليه تم فتح المفاوضات مرة أخرى مع اللاعب المغربي وممثليه.

لكن سيكون الحسم باستكمال الصفقة بشكل نهائي من عدمه بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد على خلفية اجتماع بين الخطيب وشركة الكرة، حيث سيعرض كل طرف رأيه في الصفقة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها.

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