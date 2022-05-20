صلاح: لقب الدوري الإنجليزي؟ كل شيء ممكن حدوثه في كرة القدم.. وسعيد بلقاء ريال مدريد

يشعر محمد صلاح نجم ليفربول بالحماس قبل خوض الجولة الختامية للدوري الإنجليزي الممتاز، وكما أبدى سعادته بلقاء ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح عبر شبكة بي إن سبورتس عن صراع لقب الدوري الإنجليزي: "متحمسون، كل شيء ممكن حدوثه في كرة القدم، أريد خسارة أو تعادل مانشستر سيتي وأن نحقق لقب الدوري".

وأضاف "حدث الأمر منذ عامين وفازوا حينها باللقب، نتفائل وهذا ما في إيدينا، نريد الفوز وسنرى ماذا سيحدث؟".

ويتفوق سيتي بفارق نقطة عن ليفربول قبل جولة واحدة على نهاية الموسم.

ليفربول يواجه ولفرهامبتون، بينما يلتقي مانشستر سيتي مع أستون فيلا.

وعن نهائي دوري الأبطال قال صلاح: "سعيد بمواجهة ريال مدريد، البعض يعتقد أن تمني مواجهة ريال مدريد كأني (بغلط فيهم)".

وأوضح "ريال مدريد أقوى فريق في دوري الأبطال على مر التاريخ، ما حدث في النهائي السابق يجعلني أريد مواجهتهم من جديد".

وأتم "المباراة ستكون صعبة وخاصة إنهم فازوا على كل الفرق القوية، متحمس جدا للنهائي وإن شاء الله نقدر نكسب".

ويلتقي ريال مدريد مع ليفربول في نهائي دوري الأبطال يوم 28 مايو المقبل على ملعب ستاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس.

وحقق ليفربول الموسم الجاري لقبي كأس الاتحاد وكأس الرابطة الإنجليزية، ويأمل الريدز في حصد الرباعية التاريخية حال حقق لقبي الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال.

وغاب صلاح عن مواجهة ساوثامبتون بسبب الإصابة.

ويتألق صلاح خلال الموسم الجاري مع ليفربول وسجل 30 هدفا وصنع 16 في 49 مباراة خاضها مع ليفربول في كل البطولات.

ويتصدر صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا بفارق هدف واحد فقط عن ملاحقه ولاعب توتنام هيونج سون مين قبل جولة وحيدة على نهاية الموسم.

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