صلاح: لقب الدوري الإنجليزي؟ كل شيء ممكن حدوثه في كرة القدم.. وسعيد بلقاء ريال مدريد

الجمعة، 20 مايو 2022 - 22:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

يشعر محمد صلاح نجم ليفربول بالحماس قبل خوض الجولة الختامية للدوري الإنجليزي الممتاز، وكما أبدى سعادته بلقاء ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح عبر شبكة بي إن سبورتس عن صراع لقب الدوري الإنجليزي: "متحمسون، كل شيء ممكن حدوثه في كرة القدم، أريد خسارة أو تعادل مانشستر سيتي وأن نحقق لقب الدوري".

وأضاف "حدث الأمر منذ عامين وفازوا حينها باللقب، نتفائل وهذا ما في إيدينا، نريد الفوز وسنرى ماذا سيحدث؟".

أخبار متعلقة
كلوب يكشف مدى جاهزية صلاح قبل مواجهة ولفرهامبتون صلاح مرشح لجائزة لاعب الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين "بتصويت الجماهير" فوربس: صلاح في المركز 33 بقائمة أعلى الرياضيين أجرا في العالم جايمي ريدناب: ليفربول في ورطة بسبب راتب صلاح.. فان دايك هو أهم لاعب بالنادي

ويتفوق سيتي بفارق نقطة عن ليفربول قبل جولة واحدة على نهاية الموسم.

ليفربول يواجه ولفرهامبتون، بينما يلتقي مانشستر سيتي مع أستون فيلا.

وعن نهائي دوري الأبطال قال صلاح: "سعيد بمواجهة ريال مدريد، البعض يعتقد أن تمني مواجهة ريال مدريد كأني (بغلط فيهم)".

وأوضح "ريال مدريد أقوى فريق في دوري الأبطال على مر التاريخ، ما حدث في النهائي السابق يجعلني أريد مواجهتهم من جديد".

وأتم "المباراة ستكون صعبة وخاصة إنهم فازوا على كل الفرق القوية، متحمس جدا للنهائي وإن شاء الله نقدر نكسب".

ويلتقي ريال مدريد مع ليفربول في نهائي دوري الأبطال يوم 28 مايو المقبل على ملعب ستاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس.

وحقق ليفربول الموسم الجاري لقبي كأس الاتحاد وكأس الرابطة الإنجليزية، ويأمل الريدز في حصد الرباعية التاريخية حال حقق لقبي الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال.

وغاب صلاح عن مواجهة ساوثامبتون بسبب الإصابة.

ويتألق صلاح خلال الموسم الجاري مع ليفربول وسجل 30 هدفا وصنع 16 في 49 مباراة خاضها مع ليفربول في كل البطولات.

ويتصدر صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا بفارق هدف واحد فقط عن ملاحقه ولاعب توتنام هيونج سون مين قبل جولة وحيدة على نهاية الموسم.

طالع أيضا:

رسالة روديجير الأخيرة.. عن اجتماع المسلمين في دورة المياه

تصريحات غاضبة من مصطفى محمد

غيابات عديدة في قائمة الأهلي

محترف وحيد في قائمة إثيوبيا لمواجهة مصر

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا ريال مدريد
نرشح لكم
مصطفى محمد: يجب أن ننسى هذا الموسم.. ولست راضيا عن أدائي مصطفى محمد ينهي الموسم مع جالاتاسراي بهدف أمام أنطاليا سبور صلاح مرشح لجائزة لاعب الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين "بتصويت الجماهير" فوربس: صلاح في المركز 33 بقائمة أعلى الرياضيين أجرا في العالم كرة يد – يحيى خالد يقود فيزبريم لـ نصف نهائي أبطال أوروبا جايمي ريدناب: ليفربول في ورطة بسبب راتب صلاح.. فان دايك هو أهم لاعب بالنادي تحذير من كاراجير لـ صلاح: انظر لما حدث مع كوتينيو وفينالدوم.. كل شيء في ليفربول يناسبك لمواجهة غينيا وإثيوبيا.. استدعاء أحمد حجازي لمنتخب مصر
أخر الأخبار
قبضة مغربية على اللقب.. نهضة بركان يحصد الكونفدرالية بالفوز على أورلاندو بايرتس 9 دقيقة | الكونفدرالية
المصري يخسر جهود أموتو في مواجهة فيوتشر 25 دقيقة | الدوري المصري
الصباحي يدير مباراة الأهلي وإنبي تحكيميا 46 دقيقة | الدوري المصري
كأس مصر - موعد مباراة الزمالك مع أسوان.. القنوات الناقلة والمعلق 52 دقيقة | الكرة المصرية
العقدة مستمرة.. بيتيس يفرض التعادل السلبي على ريال مدريد في ختام الليجا 58 دقيقة | الدوري الإسباني
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع إنبي.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الدوري المصري
صلاح: لقب الدوري الإنجليزي؟ كل شيء ممكن حدوثه في كرة القدم.. وسعيد بلقاء ريال مدريد ساعة | المحترفون
قائمة بيراميدز - رمضان صبحي وعبد الله السعيد على رأس 21 لاعبا لمواجهة الاتحاد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية