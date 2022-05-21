الأهلي يطلب مواجهة إيسترن كومباني بدون الدوليين في فترة التوقف

السبت، 21 مايو 2022 - 00:42

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

تقدم الأهلي بطلب تأجيل مباراته أمام إيسترن كومباني في الدوري وإقامتها وقت التوقف الدولي بدون الدوليين.

ومن المقرر أن يواجه إيسترن كومباني منافسه الأهلي في الـ25 من شهر مايو الجاري في الدوري المصري قبل 5 أيام من ملاقاة الأهلي للوداد في المغرب في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء خطاب الأهلي لرابطة الأندية المحترفة والذي جاء عبر موقعه الرسمي:

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"طلب النادي من رابطة الأندية المحترفة الموافقة على تأجيل مباراته مع إيسترن كومباني في الدوري، والمحدد لها 25 مايو الحالي.. وذلك حتى يتمكن فريق الأهلي من الاستعداد لمباراته المهمة مع الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال، والمقرر إقامتها في ملعب مركب محمد الخامس يوم 30 مايو الجاري.

أضاف الأهلي في المكاتبة التي أرسلها لرابطة الأندية أنه استطلع رأي مسئولي إيسترن كومباني ووافقوا على التأجيل، ووجه لهم النادي الشكر على تقديرهم للموقف.

وجاء في الخطاب أيضا أن الأهلي سوف يقوم بأداء المباراة المطلوب تأجيلها خلال فترة الأجندة الدولية المقبلة بدون الاستعانة بلاعبيه الدوليين، إذا لم يوافق الجهاز الفني للمنتخب على مشاركتهم بعد التشاور معه في هذا الأمر خلال الفترة المقبلة".

وتحدث علاء عبد العال لـFilGoal.com في وقت سابق قائلا: "نتفهم موقف الأهلي وسبب رغبته في تأجيل المباراة ضدنا، ورغم صعوبة موقفنا في الدوري وكان من مصلحتنا أن نواجهه وهو وسط تلك الضغوط من حيث الإصابات والإيقافات ومواجهة الوداد".

وكان باسم عادل المشرف العام على الكرة في إيسترن كومباني أكد في بيان عبر المركز الإعلامي لناديه إنهم لا يمانعون تأجيل المباراة.

وهو ما أكد عليه رئيس النادي هاني أمان في تصريحات تليفزيونية سابقة.

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