مصطفى محمد: يجب أن ننسى هذا الموسم.. ولست راضيا عن أدائي

يريد مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي التركي ومنتخب مصر نسيان الموسم الجاري بعد نهايته، كما أبدى عدم رضاه عن أداءه.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

وأنهى مصطفى محمد الموسم بتسجيل هدفا في شباك أنطاليا سبور قاد الأسود لنقطة التعادل في الجولة 38 من الدوري التركي.

وقال مصطفى محمد عبر بي إن سبورتس التركية: "يجب أن ننسى هذا الموسم ونتركه وراءنا. لا نريد أن نتذكر هذا الموسم بأي شكل من الأشكال".

وأضاف "نحن بحاجة إلى بداية أفضل للموسم الجديد. لسنا راضين عن موقفنا وأنا سعيد بالتسجيل"

وتطرق للحديث عن أداءه قائلا: "من وجهة نظري الخاصة، لست راضيا عن أدائي. هناك حاجة إلى إعداد أفضل وبداية أفضل للموسم الجديد".

وأتم "تعرضت لإصابات. كان أداء أصدقائي الذين لعبوا في نفس المركز مثلي جيدا، وأحيانا لم أحصل على فرصة".

وأنهى الدولي المصري صيامه تهديفيا مع فريقه إذ يعود آخر هدف سجله منذ 97 يوما ضد قيصري سبور.

منذ ذلك الحين صنع مصطفى محمد 3 أهداف وغاب لعدة مباريات بسبب الإصابة.

ولم يبدأ مصطفى محمد اللقاء كأساسي، وشارك في الدقيقة 69 بدلا من الفرنسي المخضرم بافيتبمبي جوميز.

وانتهى الشوط الأول بتأخر الأسود بهدف دون رد سجله السنغالي إليساني نادو في الدقيقة 45.

واحتاج مصطفى محمد 8 دقائق فقط ليدرك التعادل بعدما حول أرضية كريم أكتوركجلو في الشباك في الدقيقة 77.

تعادل أنهى به جالاتاسراي موسمه في المركز العاشر برصيد 52 نقطة.

وخاض مصطفى محمد 40 مباراة الموسم الجاري بقميص الأسود سجل 8 وصنع 5 في جميع المسابقات.

ويمتد تعاقد مصطفى حتى صيف 2024، وارتبط اسمه مؤخرا بالانتقال لأكثر من نادٍ.

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