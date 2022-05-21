"رحلة الألف جنيه".. سعد شلبي يكشف نظام تقسيط سفر جماهير الأهلي إلى المغرب

تحدث سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن استعدادات السفر لملاقاة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر له الثلاثين من مايو الجاري على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وقال شلبي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لدينا تحركات على أكثر من جهة. تحركات تخص الفريق يقودها سيد عبد الحفيظ وسمير عدلي بخصوص فندق الإقامة وملعب التدريبات".

وأضاف "الاتجاه الثاني هو سفر الجماهير، حيث تم الإعلان عن الترتيبات الخاصة بسفرهم وتفويض شركتين لإدارة العملية وتوفير متطلبات الجماهير بما يشمل تذاكر الطيران والمباراة وتأشيرات الدخول وعملية الانتقال من المطار إلى الملعب ثم العودة في رحلة اليوم الواحد".

وأوضح "يوجد برنامج خاص لأعضاء النادي الأهلي وجماهيره الراغبين بالبقاء في المغرب لأكثر من يوم، وتم الإعلان عن قائمة الأسعار".

وعن أزمة ارتفاع سعر الرحلة قال شلبي: "حين وجدنا الأسعار تعتبر مرتفعة بالنسبة لعدد من الجماهير كان هناك تحرك سريع من اللجنة التي شكلها محمود الخطيب (رئيس النادي) برئاسة العامري فاروق (نائب رئيس النادي) وعضوية خالد مرتجي (أمين الصندوق) والمدير التنفيذي للنادي والرئيس التنفيذي لشركة كرة القدم ورئيس شركة الخدمات".

وتابع "اجتمع الخماسي وتم التواصل مع شركة لتقديم تسهيلات تصل حتى 15 شهرا في السداد. سعر الرحلة 14950 جنيها، وبعض الجماهير كان لديها وجهة نظر أن التكلفة مرتفعة".

وأوضح "الآن نطلق عليها رحلة الألف جنيه، وهي قيمة القسط الشهري".

وواصل "كلفنا شركتين حرصا على معايير محددة. ترتيبات سفر الجماهير تشمل عدة اعتبارات أبرزها سلامتهم وراحتهم، وبالتالي يجب وضع ضوابط واضحة، ويجب أن تملك الشركات القدرة على توفير التأشيرات والتعاون مع السلطات المغربية".

وشدد شلبي على سيادة روح الود المتبادل بين الأهلي والأندية المغربية، حيث قال: "الأهلي يملك احتراما للمملكة المغربية وأنديتها، وليس لديه أي مشكلة مع أي من الأندية المغربية".

وأضاف "يتذكر الجميع في العام الماضي أن الأهلي فاز بالبطولة العاشرة على أراضي المغرب والأهلي لم يعترض في ذلك الوقت، لأنه لا يوجد طرف مغربي في النهائي".

وأوضح "النادي الأهلي يعلم مكانته عند الأندية المغربية، والأندية المغربية تعلم مكانتها عند النادي الأهلي".

واختتم "لم يتم تحديد من سيرأس بعثة الأهلي في النهائي. الخطيب تعرض لظروف صحية خلال تواجده في عزاء والد محمد سراج عضو مجلس الإدارة وبالتالي لم نستقر بعد".

وكان الأهلي قد أعلن عن تفاصيل رحلات السفر لتشجيع الفريق أمام الوداد في النهائي. (طالع التفاصيل)

طالع أيضا:

رسالة روديجير الأخيرة.. عن اجتماع المسلمين في دورة المياه

تصريحات غاضبة من مصطفى محمد

غيابات عديدة في قائمة الأهلي

محترف وحيد في قائمة إثيوبيا لمواجهة مصر