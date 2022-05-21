أمير مرتضى: من يرحل قبل نهاية الموسم سنتعبره هاربا وسنقاضيه وسنفوز

شدد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في الزمالك أن أي لاعب سيرحل قبل نهاية الموسم سيقاضيه النادي.

وقال أمير مرتضى عبر قناة أون تايم سبورتس: "نتعامل باحترافية مع اللاعبين الذي تنتهي عقودهم، والمشاركة تعود لقرارات المدير الفني جوسفالدو فيريرا".

وشدد "عقود اللاعبين لا يوجد بها موعد يحدد نهايتها، وإذا رحل لاعب قبل نهاية الموسم (30-8) سنتعبره هاربا وسنقاضيه وسنفوز بالقضية".

وأوضح "فرجاني ساسي أخطئ برحيله المبكر عن النادي العام الماضي، وكل طرف تقدم بشكوى، واللاعب فاز بالحكم لأن الزمالك لم يقدم أي أوراق أو مستندات في الموعد القانوني للشكوى".

وعن اللعب خارج استاد القاهرة قال: "اللاعبون يبذلون مجهودا أكبر ويركضون أكثر في الملعب، واستاد القاهرة من الأفضل في إفريقيا لكن أن ألعب عليه كل 3 أيام هذا حمل كبير على اللاعبين".

وأضاف "أسباب انخفاض المستوى بسبب الضغط البدني بعدما حقق الفريق الفوز في الفترة الأخيرة في الدقائق الأخيرة من عمر المباريات".

وأكمل "آخر فترة راحة حصل عليها اللاعبين من 4 -5 أشهر وبعد ذلك توالت المسابقات ولم يحصلوا على أي فترة راحة والفرق التي تشارك في أكثر من بطولة هي ما تعاني".

وواصل "هناك أكثر من سبب آخر مثل فقدان التركيز أو إصابات في مراكز مهمة، ونلعب بطريقة لعب تضم 3 لاعبين في خط الوسط 2 منهم لا يلعبون في مركز رقم 8 من الأساس".

وتابع "لا يوجد لاعب يتعمد التخاذل أرى أن هذا طبيعي في الكرة خاصة في الظروف التي نعمل به".

وأتم "حمزة المثلوثي لم يحصل على راحة منذ عامين، وطارق حامد يتحامل على نفسه ويلعب بـ 50% من طاقته ونحن نعلم ذلك وليس لدينا لاعبين يعوضون الغيابات".

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في نصف نهائي النسخة الماضية من كأس مصر 2020-2021.

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