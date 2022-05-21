مرتضى لـ في الجول: مفاوضات بنشرقي مع الأهلي؟ هذا حقه ولا أستطيع أن ألومه

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موقفه من إمكانية انتقال المغربي أشرف بنشرقي لاعب فريقه إلى صفوف الأهلي في الموسم المقبل.

وقال مرتضى لـFilGoal.com: "بنشرقي لاعب محترم ومؤدب وعلاقتي به جيدة جدا وكل يوم عندما ينتهي من تدريباته يصعد إلى مكتبي ليصافحني ونتحدث سويا".

وأضاف "جمعتني مع بنشرقي جلسة أول أمس وسألته إذا ما كان يواجه أي مشاكل لأحلها له لكنه أخبرني أن كل أموره على ما يرام وإذا احتاج لأي شيء سيتواصل معي فورا".

وبسؤال عن موقفه من إمكانية انتقال بنشرقي إلى الأهلي ومفاوضاته مع الأحمر رد قائلا: "لا أستطيع أن أدفع 40 مليون جنيه في الموسم للاعب واحد فقط وهو ما يساوي 120 مليون في 3 مواسم، فكل شيء له طاقة لا يستطيع تعديها".

وأتم تصريحاته "بنشرقي لاعب ينتهي تعاقده في الموسم الحالي وبذلك لا أستطيع أن ألومه إذا تفاوض مع الأهلي وهذا حقه".

FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تفاصيل مفاوضات الأهلي مع بنشرقي. (طالع التفاصيل)

وينتهي تعاقد اللاعب المغربي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التفاوض مع أي ناد والانتقال إليه دون الرجوع لإدارة الزمالك.

بنشرقي البالغ من العمر 27 عاما انضم لصفوف الزمالك في 2019 قادما من الهلال السعودي.

وفي الموسم الجاري لعب بنشرقي مع الزمالك 23 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 6 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

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