فودين أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي موسم 2021-22

حصل فيل فودين لاعب مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب شاب بالدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.

الجناح الإنجليزي البالغ 22 عاما خاض 27 مباراة الموسم الجاري (2021-2022) سجل 9 أهداف وصنع 5.

موقع الدوري الإنجليزي أشار إلى تألق اللاعب في مواجهة إيفرتون والتي انتهت بفوز سيتي بهدف دون رد سجله فودين في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتفوق فودين على كل من ترنت ألكساندر أرنولد "ليفربول"، وديكلان رايس "وست هام يونايتد" وكونور جالاجير "كريستال بالاس"، وتريك ميتشل "كريستال بالاس"، وبوكايو ساكا "أرسنال"، ميسون ماونت "تشيلسي"، وآرون رامسديل "أرسنال".

فودين ثالث لاعب يحصد الجائزة في آخر 5 سنوات من سيتي، بعد الألماني ليروي ساني والإنجليزي رحيم سترلينج، فيما فاز مواطنه ترنت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول الموسم قبل الماضي.

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