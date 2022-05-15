أوليفر كان عن ليفاندوفسكي: لا أحد أكبر من بايرن ميونيخ

الأحد، 15 مايو 2022 - 17:17

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي يحتفل بهدف بايرن ميونيخ في دينامو كييف

رد أوليفر كان عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ على تصريحات روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ التي أوضح فيها رغبته في الرحيل هذا الصيف.

وأكد ليفاندوفسكي عدم تلقيه أي عروض لتمديد عقده مع ناديه الألماني والذي ينتهي في صيف 2023، وأوضح أن قرر الرحيل هذا الصيف (التفاصيل).

وقال أوليفر كان عن ليفاندوفسكي: "نحن نعلم رغبته في الرحيل منذ فترة، ليس شيئا يسبب لنا الصداع".

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وأضاف في تصريحات لقناة BR24sport "لقد قدمنا عرضا لوكيله، لكنه رفض هذا العرض".

وشدد "من حقه رفض العرض، لكن الحقيقة بكل بساطة هي أن لديه عقد معنا وسيلتزم به".

وتابع حارس بايرن السابق "نحن واضحون للغاية بشأن ذلك. هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور هنا في بايرن ميونيخ. لا يوجد لاعب فوق النادي".

البولندي سجل 345 هدفا في جميع المسابقات رفقة البافاري في 374 مباراة منذ انتقاله في 2014 قادما من بروسيا دورتموند.

رئيس بايرن يرد على تصريحات ليفاندوفسكي بلهجة حادة

في الوقت الحالي يبدو أن كل الطرق تؤدي بالمهاجم البولندي إلى برشلونة، ووفقا لما ذكرته مجلة "كيكر" الألمانية الشهيرة فإن برشلونة قدم عرضا إلى ليفاندوفسكي لمدة 3 مواسم.

ولكن سيكون على برشلونة دفع ما يقرب من 50 مليون يورو إلى بايرن ميونيخ للحصول على خدمات ليفاندوفسكي.

وشارك ليفاندوفسكي في آخر مباراة مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني ضد فولفسبورج والتي انتهت بالتعادل 2-2، وسجل المهاجم البولندي هدفا من ثنائية فريقه.

وعقب المباراة ذهب ليفاندوفسكي لتوديع جمهور بايرن في مدرجات الملعب، لربما تكون آخر مرة يلعب أمامهم.

ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 عاما شارك الموسم الحالي في 46 مباراة سجل خلالها 50 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الألماني.

وحقق النجم البولندي 19 لقبا مختلفا مع العملاق البافاري.

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