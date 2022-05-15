مصدر من كاف لـ في الجول: ننتظر رد الاتحاد المغربي بشأن ملعب مولاي عبد الله لاستضافة النهائي

الأحد، 15 مايو 2022 - 13:31

كتب : محمد عبد العظيم

الوداد - الأهلي

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن إدارة المسابقات بكاف تنتظر رد الاتحاد المغربي بشأن تغيير ملعب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 من شهر مايو الجاري في المغرب بين الأهلي والوداد.

وقال مصدر كاف لـ FilGoal.com: "إدارة المسابقات اقترحت على الاتحاد المغربي لعب مباراة النهائي في ملعب الأمير مولاي عبد الله بدلا من مركب محمد الخامس".

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وكشف "حتى الآن لم يرد الاتحاد المغربي، الأمر يعود لهم وللأمن المغربي إذا وافقوا سيتم اعتماد ذلك".

وبسؤاله عن الموقف حال الرفض أوضح "سيظل النهائي كما هو في مركب محمد الخامس حال تم رفض الاقتراح".

وعن سبب اختيار الملعب الجديد قال: "إدارة المسابقات ترغب في إحداث تغييرا إذ استضاف مركب محمد الخامس النهائي الموسم الماضي وتقام عليه كثير من المباريات هذا الموسم".

وشدد "نخشى أن يحدث ضررا لأرضية الملعب، ولذلك تم اقتراح ملعب مولاي عبد الله".

واختتم تصريحاته "في حال تم رفض الاقتراح ستطلب إدارة المسابقات غلق مركب محمد الخامس قبل المباراة النهائية بأيام لإعداده بشكل جيد للنهائي".

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