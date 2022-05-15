ليفاندوفسكي: بايرن لم يطلب تمديد عقدي ولذلك قررت الرحيل

أكد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ عدم تلقيه أي عروض لتمديد عقده مع ناديه الألماني، وأوضح أن قرر الرحيل هذا الصيف.

عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ينتهي بنهاية الموسم المقبل، لكن أعلن رغبته في الرحيل بكل صراحة.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "يمكنني أن أؤكد أنني تحدثت مع حسن صالح حميديتش مدير النادي وأبلغته أن قراري قد اتخذ وأنني لن أمدد عقدي مع بايرن ميونيخ".

وأضاف النجم البولندي "يجب على كلا الجانبين التفكير في المستقبل. علينا إيجاد أفضل حل للمشكلة".

وأكمل "أخبرت حسن أنه إذا وصلني أي عرض من أي فريق، فعلينا التفكير في الأمر، من أجل مصلحة النادي أيضا".

في الوقت الحالي يبدو أن كل الطرق تؤدي بالمهاجم البولندي إلى برشلونة، ووفقا لما ذكرته مجلة "كيكر" الألمانية الشهيرة فإن برشلونة قدم عرضا إلى ليفاندوفسكي لمدة 3 مواسم.

ولكن سيكون على برشلونة دفع ما يقرب من 50 مليون يورو إلى بايرن ميونيخ للحصول على خدمات ليفاندوفسكي.

ورد ليفاندوفسكي على سؤال ماذا لو رفض بايرن ميونيخ كل العروض التي ستأتي إليه بقوله "لا يزال أمامي موسم في عقدي مع بايرن، لكني قلت إنه يتعين علينا إيجاد أفضل حل لكلا الجانبين. وعلينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث".

وكان حسن صالح حميديتش قد قال في تصريحات لسكاي "أبلغني ليفاندوفسكي أنه لا يريد قبول عرض التجديد ويريد المغادرة"

لكن البولندي رد قائلا "لم أتلق أي عروض من بايرن ميونخ لتجديد عقدي، ولذلك قررت الرحيل".

وشارك ليفاندوفسكي في آخر مباراة مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني ضد فولفسبورج والتي انتهت بالتعادل 2-2، وسجل المهاجم البولندي هدفا من ثنائية فريقه.

وعقب المباراة ذهب ليفاندوفسكي لتوديع جمهور بايرن في مدرجات الملعب، لربما تكون آخر مرة يلعب أمامهم.

ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 عاما شارك الموسم الحالي في 46 مباراة سجل خلالها 50 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الألماني.

البولندي سجل 345 هدفا في جميع المسابقات رفقة البافاري في 374 مباراة منذ انتقاله في 2014 قادما من بوروسيا دورتموند.

وحقق النجم البولندي 19 لقبا مختلفا مع العملاق البافاري