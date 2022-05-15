سون يتوقف أمام بوب وتوتنام يقتحم المربع الذهبي بهدف كين

الأحد، 15 مايو 2022 - 15:18

كتب : FilGoal

احتفال سون وهاري كين بهدف توتنام في مرمى بيرنلي

اقتحم توتنام المربع الذهبي بشكل مؤقت قبل نهاية الدوري الإنجليزي بجولة واحدة.

وحقق توتنام الفوز على بيرنلي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هاري كين هدف المباراة الوحيد في المباراة.

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التشكيل

بدأ توتنام المباراة بثلاثي هجومي مكون من هاري كين وهيونج مين سون، ولوكاس مورا.

أحداث المباراة

المبادرة الهجومية الأولى كانت لأصحاب الأرض برأسية من هاري كين تصدى لها نيك بوب بثبات في الدقيقة الـ 12.

وكاد ماكسويل كورنيت أن يفتتح التسجيل لبيرنلي في الدقيقة الـ 27 بعدما انفرد بالمرمى ولكن لوريس تصدى له ببراعة.

وفي الدقيقة الـ 51 احتسب الحكم ركلة جزاء لتوتنام بعد العودة لتقنية الفيديو التي أظهرت وجود لمسة يد.

وسجل كين ركلة الجزاء بنجاح على يمين حارس المرمى.

وفي الشوط الثاني كاد أشلي بارنز أن يتعادل لبيرنلي بتسديدة صاروخية ارتدت من القائم الأيمن للحارس لوريس.

وبعد أربع دقائق كاد سون أن يسجل الهدف الثاني لتوتنام بتسديدة من داخل ةمنطقة الجزاء ولكن بوب تألق في التصدي.

وفي الدقيقة الـ 81 كرر سون محاولته ولكن بوب تألق أمامه من جديد ليمنع تسجيله للأهداف في المباراة.

بذلك الفوز ارتفع رصيد توتنام للنقطة الـ 68 في المركز الرابع بفارق نقطتين عن أرسنال الذي يتبقى له مباراة أمام نيوكاسل.

بينما توقف رصيد بيرنلي عند النقطة الـ 34 في المركز الـ 17 قبل مباراة ليدز يونايتد مع برايتون.

وتوقف رصيد سون من الاهداف عند 21 هدفا ليستمر في المركز الثاني في صدارة الهدافين خلف محمد صلاح صاحب الـ 22 هداف في صدارة جدول الترتيب.

توتنام بيرنلي الدوري الإنجليزي الممتاز
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