تنس - إلى الخمسين الأوائل.. ميار شريف تحافظ على لقب كارلشروه وتقفز في التصنيف

فازت ميار شريف بلقب بطولة كارلشروه المفتوحة، بتغلبها على الأمريكية بيرناردا بيرا بمجموعتين دون رد في المباراة النهائية.

وضمنت شريف اختراق المراكز الخمسين الأوائل في التصنيف العالمي للتنس لأول مرة في مسيرتها بعد تتويجها بالبطولة التي أقيمت في ألمانيا.

وخاضت شريف البطولة خلال احتلالها المركز 62 عالميًا، وتغلبت على الأمريكية بيرا المصنفة 116 عالميًا.

وفازت شريف في المجموعة الأولى بنتيجة 6-2 على مستوى الأشواط، قبل أن تحسم اللقب بالفوز بالمجموعة الثانية 6-4.

وتعد بطولة كارلشروه من بطولات الـ 125 نقطة، وقد حافظت شريف على لقبها الذي حصدته العام الماضي على حساب الإيطالية مارتينا تريفسان وقتها.

ويعد ذلك اللقب هو الثالث لـ ميار شريف في بطولات فئة 125 نقطة.

وتخوض شريف نهائي منافسات الزوجي في نفس البطولة اليوم الأحد رفقة زميلتها المجرية بانا أودفاردي.

وتلعب شريف وأودفاردي أمام الروسية يانا سيزيكوفا والبلجيكية أليسون فان أويتفانك.

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